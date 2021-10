Grand Theft Auto Online: ricompense triple e molto altro per il ventesimo anniversario di GTA III

Molte novità in serbo per gli utenti di Grand Theft Auto Online di Rockstar Games, tra ricompense triple ottenibili durante le sfide Sumo e premi che celebrano il ventesimo anniversario dal lancio di Grand Theft Auto III, avvenuto proprio il 22 ottobre 2001 su PlayStation 2.

Ricompense triple in Sumo

Tra guadagni a livello monetario e reputazione, i premi non mancheranno per la vittoria in Sumo. Per vincere sarà necessario conoscere i propri punti di forza e le debolezze degli avversari ed essere in grado di conciliare la furbizia con la forza bruta. Sarà altresì cruciale mantenere la concentrazione per distruggere i nemici e per ricevere le ricompense triple per tutta la settimana.

Ottieni la Maglietta font Rockstar Games

Per quanto riguarda l’evento più importante dell’anno, Rockstar Games ha pensato bene di introdurre una maglietta che celebri il ventesimo anniversario dall’uscita di GTA III. La maglietta con il font Rockstar Games sarà ottenibile in qualsiasi momento a partire da oggi fino al 20 ottobre 2021. Essa rappresenta il primo elemento di una collezione di abbigliamento e livree celebrative per festeggiare il ventesimo anniversario di Grand Theft Auto III.

GTA$ e RP doppi nelle missioni “veicoli speciali” e ottieni GTA$ bonus negli incarichi giornalieri

I dirigenti in cerca di guadagni potranno utilizzare il terminale Securoserv nel proprio ufficio per avviare missioni veicoli speciali che frutteranno ricompense doppie, maggior reputazioni e bonus in GTA$. Quando sei in giro, ricorda di controllare il menu Interazione per scoprire gli ultimi incarichi giornalieri e assicurati di completarli quando puoi. Questa settimana, completa tutti e tre gli incarichi giornalieri per ottenere il 50% in GTA$ in più.

GTA$ e RP doppi in Via d’uscita di Gerald e nelle missioni di Gerald

Questa settimana, passa a trovare Gerald o chiamalo con il tuo iFruit; aiutando Gerald e le Famiglie in una missione ricevuta dai contatti riceverai GTA$ e RP doppi.

Veicolo trofeo e sfida del veicolo trofeo dell’Autoraduno

I membri dell’Autoraduno di LS che si piazzeranno tra i primi tre in 6 diverse serie di gare dell’Autoraduno di LS nel corso della prossima settimana riceveranno una Vapid Dominator ASP in cambio della loro tenacia e dei loro riflessi.

Veicoli dell’area di prova

Dopo aver visitato il camion del merchandise ed esserti concesso un nuovo tatuaggio, passa dall’area di prova dell’Autoraduno e prova la Karin Sultan RS Classic, la Übermacht Cypher e l’Annis ZR350 prima di acquistarle. Scopri come se la cavano in una Corsa ai checkpoint, in una Prova a tempo, o limitati a scoprirne le potenzialità guidandole tra le colonne.

Veicolo da primo premio della settimana: Dewbauchee Specter

Questa settimana, passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond, mettiti in mostra e fai un giro alla ruota fortunata. Potrai vincere GTA$, RP, abbigliamento, snack o premi misteriosi di ogni tipo. Il primo premio della settimana è la versatile Dewbauchee Specter, un’auto così veloce che la maggior parte degli automobilisti ne ha solo visto la scia in autostrada.

Sconti

Non mancheranno i prezzi di favore, infine, presso Benny’s che darà nuovo smalto alla tua amata quattro ruote grazie a uno sconto del 50% sugli impianti idraulici. Puoi anche approfittare del 30% di sconto su Declasse Moonbeam e Albany Primo e su tutti i miglioramenti per i veicoli di Benny’s. Tutti i garage sono scontati del 40% per i prossimi sette giorni e questi veicoli possono essere acquistati con sostanziose offerte:

Vapid Slamtruck: -30%

JoBuilt Hauler custom: -30%

Lampadati Casco: -40%

Vapid Clique: -40%

Yosemite Rancher: -30%

Insomma, una settimana di sostanza, ricca di novità e di occasioni imperdibili per i fan di Grand Theft Auto Online. Per maggiori informazioni riguardo questi eventi, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale di Rockstar Games. Vi ricordiamo, infine, che in occasione del ventesimo compleanno di GTA III, Rockstar ha anche proposto Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, in uscita su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC entro la fine del 2021.