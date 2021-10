The Invincible: la data di lancio è stata posticipata al 2022

Starward Industries ha pubblicato un teaser trailer per The Invincible, il thriller di fantascienza in prima persona annunciato a settembre 2020 ambientato in una timeline retro-futura, oltre ad annunciare ufficialmente il posticipo della finestra di uscita prevista per il 2021. Il titolo ora sarà disponibile dal 2022 per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

L’invincibile è un thriller di fantascienza in prima persona ambientato in una linea temporale retro-futura. Vi risvegliate nei panni di uno scienziato spaziale su un pianeta ostile, vi imbarchi in una misteriosa missione per trovare l’equipaggio scomparso della tua astronave. La sopravvivenza è una questione di scelte corrette, prese scoprendo i segreti del pianeta, più grandi di quanto si pensasse.

Siete uno scienziato a bordo di una spedizione scientifica interstellare, improvvisamente gettato in una missione di salvataggio di vita o di morte. Atterrando su un pianeta Regis III, dovete trovare i membri dell’equipaggio dispersi utilizzando alcune attrezzature spaziali avanzate, facendo affidamento sul vostro cervello e sul vostro istinto per sopravvivere sul pianeta che si rivela rapidamente inospitale. Presto scoprete che Regis III nasconde segreti terrificanti che vengono scoperti mentre siete alla ricerca dei componenti perduti dell’equipaggio. Mentre approfondite ogni mistero, vi rendete conto che forse non siete soli e che alcuni posti come questo pianeta è meglio lasciarli intatti. Ma è troppo tardi per tornare indietro.

Caratteristiche principali

Ambientazione retro-futura atom punk che ricorda l’era della corsa allo spazio.

Tecnologia analogica molto avanzata che consente a droni e robot autonomi di supportare o rovinare la tua missione.

Gameplay coinvolgente con una storia non lineare modellata dalle vostre relazioni, scelte e abilità persuasive.

Grafica bellissima e all’avanguardia basata su Unreal Engine.

Storia intrigante ispirata all’omonimo classico cult di fantascienza di Stanislaw Lem.

The Invincible sarà disponibile nel 2022 per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam.