Project Haven ottiene un riconoscimento alla Game Conference

Mentre il tour del Nordic Game Discovery Contest Season V si avvicina al traguardo, in Portogallo è stato scelto un nuovo finalista per le NGDC Grand Finals a NG21 Autumn questo novembre. La qualificazione online di NGDC durante il GameDev Camp di Lisbona ha visto la partecipazione di tre concorrenti selezionati: il mistero dell’omicidio Art house Who Killed Mr. White di Notagamestudio, il puzzle 3D a scorrimento laterale Tamed: The Unseen Show di PopCoin Studios e Project Haven dello sviluppatore Code Three Fifty One. Tutti e tre gli studi provengono dal Portogallo.

Anche se i primi due si sono battuti bene, è stato Code Three Fifty One con Project Haven a conquistare la vittoria e a guadagnarsi un posto nelle NGDC Season V Grand Finals del prossimo autunno. In Project Haven, i giocatori guidano gli Steel Dragons, un gruppo di mercenari che combattono per la sopravvivenza (e il profitto) nelle strade di Haven City, l’ultima metropoli della Terra. Un governo corrotto comanda dall’alto, mentre le bande criminali vagano nei vicoli dei quartieri più poveri della città.

È un luogo duro e violento dove un mercenario di strada può fare un sacco di soldi, o morire nel tentativo di farli. Recluta una squadra di mercenari, accetta contratti dai ricchi e combatti. Project Haven presenta un dettagliato combattimento tattico in squadra a turni. Ogni colpo è mirato con precisione e modellato balisticamente. Ogni proiettile è in grado di fare danni terribili a un corpo attraverso un avanzato sistema di lesioni localizzate. Posiziona la tua squadra attraverso un sistema di movimento senza griglia e rannicchiati usando un sistema di copertura flessibile basato sulla posizione. Project Haven presenta alcuni dei combattimenti tattici più coinvolgenti nei giochi di oggi, con un’interfaccia utente mouse-driven elegante e accessibile.

Ispirato da classici della strategia come la serie Jagged Alliance, Project Haven è emerso rapidamente dal turbinio di idee e possibilità. Ecco le dichiarazioni di uno sviluppatore presso Code Three Fifty One: