Dying Light: disponibili nuovi contenuti per Hellraid

Techland ha annunciato che il DLC dark-fantasy di Dying Light, Hellraid, si è espanso grazie a un nuovo contenuto scaricabile che ha aggiunto un’intera area alla mappa e un’entusiasmante missione per sbloccare un’inedita abilità magica. I giocatori possono scaricare questo aggiornamento su tutte le piattaforme. I giocatori potranno avventurarsi in una nuova area della mappa in The Mysterious Portal, lanciandosi in una sfida impegnativa che ha come ricompensa una nuova arma e una nuova abilità: la magia.

Per ricevere questa magica ricompensa i giocatori dovranno completare la missione in una partita sola, siccome, una volta perse tutte le vite, la missione ricomincerà dall’inizio. Dopo aver completato la missione, i giocatori riceveranno la Fire Wand, un’arma magica che lancia sfere di fuoco incendiando i nemici, e sbloccheranno l’abilità Wand Mastery.

Ci sono anche tre nuove pozioni che aiuteranno i giocatori a portare a termine la loro missione: la Potion of Endurance, la Potion of Power e la Potion of Speed. La prima riduce i danni provocati dai nemici, la seconda aumenta il danno in mischia del 100%, la terza raddoppia la velocità di movimento. Questo aggiornamento, inoltre, aggiunge una nuova location, l’Armory, che sarà disponibile solo per i giocatori che riusciranno a completare la missione secondaria Imprisonment. Quest’area verrà utilizzata per mostrare le armi di Crane che i giocatori possono sbloccare nel corso della loro avventura, scalando i ranghi di Hellraid.