Alienware: presentato il nuovo PC della linea Aurora

Era il 1996 quando Alienware entrò ufficialmente nel mercato dei personal computer. In 25 anni di acqua ne è passata davvero tantissima sotto i ponti: dai primi PC che impiegavano circa una ventina di minuti per essere operativi fino all’acquisizione da parte di Dell. La storia del produttore di PC dedicati al gaming è davvero lunga e vasta e merita di essere festeggiata per bene. Come? Con la presentazione di una nuova macchina.

Se i dettagli della storia di Alienware si possono trovare tranquillamente sul suo sito web, quello che spetta a noi è comunicarvi che il produttore ha annunciato un nuovo PC desktop della linea Aurora, dotato ovviamente di tutti i comfort possibili e dei componenti tecnologici più importanti e recenti. La nuova macchina è infatti costruita con lo chassis Legend 2.0, con un design elegante che aumenta il volume interno del 50%. Un maggior flusso d’aria e una soluzione termica rendono il sistema più silenzioso ed è assemblato con un massimo di 4 ventole da 120mm e opzioni di liquid cooling di raffreddamento per una robusta architettura termica.

Purtroppo al momento Alienware non ha specificato l’hardware. D’altronde, come specificato nel comunicato stampa, disponibili e prezzi sono ancora TBA (ovvero da annunciare). Sappiamo solamente che la macchina sarà dotata di una RTX 3090, ma al momento ci sono ancora incognite su CPU, RAM, HDD e SSD e scheda madre. Vi aggiorneremo non appena ulteriori dettagli saranno divulgati direttamente dal produttore.