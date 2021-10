Shin Megami Tensei V: nuovo video su Thoth

Anche quest’oggi, ATLUS ci delizia con un nuovo personaggio di Shin Megami Tensei V. Nel video che vediamo sul profilo YouTube ufficiale ammiriamo un demone molto potente, una divinità che ci accompagnerà nel nostro viaggio nel Da’at.

ATLUS ci sta viziando con le divinità ultimamente, dopo il divino Kaiwan oggi tocca a un membro del pantheon Egizio, forse uno dei più famosi Thoth. Che queste divinità siano collegati ai demoni pietrificati?

Thoth è una divinità egizia che appartiene alla religione dell’antico Egitto, secondo una storia, Thoth nacque “dalle labbra di Ra” all’inizio della creazione ed era conosciuto come il “dio senza madre.”

Il ruolo di Thoth era quello di mantenere l’universo e successivamente associato alla risoluzione delle dispute tra gli dei, la luna, la saggezza, la magia, la scienza e la scrittura, nonché alla misurazione del tempo. Egli è anche il dio dell’equilibrio e dell’equilibrio ed è strettamente associato sia al principio dell’equilibrio divino.

Toth è raffigurato sotto forma di Ibis o raramente sotto forma di babbuino, vediamo come nel titolo sia stata preferita la seconda come scelta. Raffigurato come un babbuino albino con un libro tra le mani ammiriamo il suo potere.

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 12 Novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch