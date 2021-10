The Last of Us: filmato dal set mostra Pedro Pascal, Bella Ramsey e Anna Torv

Dal set della serie The Last of Us di HBO arrivano dei brevi video che mostrano le riprese di Pedro Pascal, Bella Ramsey e Anna Torv in azione. Le clip mostrano i tre che camminano attraverso un’area abbandonata della città; si può vedere come sia i vestiti che la scenografia attorno abbiano colto il mood del titolo Naughty Dog.

Le scene sono girate da luglio ad Alberta, in Canada (da cui era arrivato il primo scatto). La serie dovrebbe debuttare nel 2022, ma ancora non c’è una data precisa. Avrà un budget importante, che fa capire come HBO ci stia puntando. Ricordiamo che parte della serie sarà diretta dallo stesso Neil Druckmann.

Sempre per quanto riguarda il titolo Naughty Dog, ricordiamo che di recente è uscito un film fan made della parte II. Qui sotto potete vedere il tweet con gli attori in azione. Il secondo mostra un’altra scena da una diversa angolazione.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) and Anna Torv (Tess) on the set of #TheLastofUs yesterday. pic.twitter.com/WMr6c1Ieap — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021