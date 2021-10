Animal Crossing New Horizons: ecco le novità mostrate al Direct

Il nuovo Animal Crossing: New Horizons Direct appena concluso ha presentato un’ampia gamma di novità e opzioni che arricchiranno la vita dei giocatori sull’isola.

Alcune di queste nuove funzionalità saranno rese disponibili con un aggiornamento gratuito in arrivo il 5 novembre. Tra queste:

personaggi della serie Animal Crossing, come Bartolo , che aprirà una caffetteria al secondo piano del museo, e Remo , che trasporterà i giocatori verso altre isole sulla sua barca;

, che aprirà una caffetteria al secondo piano del museo, e , che trasporterà i giocatori verso altre isole sulla sua barca; nuovi negozi nella piazza dell’isola di Fiorilio , inclusa la bottega di Vanda ;

, inclusa la bottega di ; la possibilità coltivare e cucinare nuove varietà di verdure e ortaggi;

molte altre funzionalità e opzioni di personalizzazione.

Oltre all’aggiornamento gratuito, la presentazione ha mostrato le prime immagini di Animal Crossing New Horizons – Happy Home Paradise. In questo contenuto scaricabile a pagamento, i giocatori si uniranno al team della Casimira vacanze, trasferendosi su un incantevole arcipelago dove potranno arredare case vacanze, progettare strutture come una scuola e un ristorante e scoprire nuove tecniche e opzioni di personalizzazione. Il contenuto Happy Home Paradise sarà disponibile dal 5 novembre, al prezzo di 24,99 €.

Qui sotto potete vedere il filmato completo del Direct dal canale YouTube NintendoItalia, con sottotitoli in italiano, che mostra tutte le novità in arrivo nel prossimo aggiornamento.