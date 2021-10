The Good Life: disponibile il nuovo gioco di SWERY

Da oggi 15 ottobre The Good Life arriva su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il nuovo lavoro di Swery (dopo la seconda parte di Deadly Premonition) e del suo team White Owls, di cui fa parte anche Yukio Futatsugi (creatore di Panzer Dragoon) debutta dunque oggi, con la protagonista Naomi alle prese con le faccende della città più felice del mondo, Rainy Woods. Per l’occasione, i canali YouTube delle varie console, hanno riproposto il video pubblicato il giorno dell’annuncio della data, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso il PlayStation Store:

Benvenuti a Rainy Woods

La giornalista Naomi Hayward sta affogando nei debiti ed è allo stremo delle forze. Avendo accettato la richiesta del giornale The Morning Bell di “svelare il mistero di una piccola città inglese”, Naomi si ritrova lontano dalla sua casa di New York, a Rainy Woods. All’inizio della sua indagine, Naomi – macchina fotografica alla mano – scopre presto un fenomeno inspiegabile in cui gli abitanti della cittadina si trasformano in cani e gatti al calar della notte… Poi, proprio mentre sta indagando su questo particolare mistero, avviene un omicidio… Unisciti a lei mentre cerca di rivelare la verità su Rainy Woods.

Risolvi i misteri come un umano, un gatto o un cane!

Naomi stessa alla fine diventa capace di trasformarsi in un gatto o in un cane. Trasformati in un gatto e acquisisci l’abilità di saltare e arrampicarti per tutta la città per esplorare; oppure trasformati in un cane e usa il tuo acuto senso dell’olfatto per rintracciare gli abitanti della città. Usa saggiamente le tue rispettive abilità di uomo, gatto e cane per risolvere più facilmente i vari misteri e incidenti che dovrai affrontare.

Scatta foto per guadagnare soldi

Come giornalista, Naomi è in grado di guadagnare denaro scattando foto di Rainy Woods su richiesta di The Morning Bell e degli abitanti della città. Inoltre, se riesce a scattare foto di qualsiasi cosa sia di tendenza sul sito di social media “Flamingo” e ad aumentare il suo numero di seguaci, potrebbe essere in grado di guadagnare abbastanza soldi per rendere la vita in questa piccola città molto più facile.

Goditi la vita nella tua nuova città

A Rainy Woods, se hai i soldi, puoi goderti una vita libera e semplice. Coltivare verdure nel tuo orto, perfezionare le tue abilità culinarie, esplorare le pianure, condividere un drink con i tuoi concittadini al pub locale… Nutritevi, dormite molto, mantenetevi belli e puliti e godetevi la vita quotidiana a Rainy Woods.

Esplora la vasta e tentacolare città di Rainy Woods

Rainy Woods è piena di vari luoghi, così come di una serie di eventi che aspettano solo di accadere. Esplora le aree intorno alla città per sbloccare santuari e campeggi, espandi il tuo campo di mobilità e goditi il mondo comodamente aperto. Saltare su una pecora e cavalcare per le colline è così divertente!