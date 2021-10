Xbox Series X Mini Fridge: da meme a realtà

Il momento che stavate aspettando è arrivato!. Tutti noi ricordiamo l’ultimo annuncio dello showcase Xbox e Bethesda, chi a causa delle risate e chi a causa dello stupore. Infatti durante uno show ricco di giochi Microsoft annunciò il suo progetto sull’ Xbox Series X Mini Fridge, beh quell’annuncio è diventato realtà, una realtà che da oggi si può preordinare!. Vediamo questo annuncio rilasciato dal profilo Twitter di Xbox

The moment you’ve all been waiting for. Pre order begins for the Xbox Series X ‘Mini Fridge’ on October 19: https://t.co/XcjfXqYnpy #XboxandChill ❄️ pic.twitter.com/gOl2Qf0ZSi

— Xbox (@Xbox) October 15, 2021

Sconvolgendo i fan dell’amata console, il mini frigo ha preso vita e si è proposto come ‘‘il minifrigo più veloce e potente al mondo”.

Il mini frigo, realizzato in collaborazione con Ukonic! , dona al detto “Xbox e Chill” un significato tutto nuovo. Con LED e funzioni di superficie fatte per assomigliare alla Xbox Series X.

L’elegante torre opaco-nero contiene fino a 12 lattine, ha due scaffali nella porta, cosi da poter avere bibite e snack sempre a portata di gaming!.

La parte anteriore del mini frigo include anche una porta USB per caricare i dispositivi e viene fornito con un adattatore di alimentazione DC per consentire al mini frigo di funzionare in movimento.



Il Mini Frigo targato Xbox andrà in prevendita il 19 Ottobre e arriverà in più rivenditori a livello mondiale nel Dicembre 2021. Per preorder e info vi lasciamo il loro sito