The Day Before: annunciata la data su PC

Come vi avevamo fatto sapere, oggi si è tenuto il Il The Day Before & More Mega Event, showcase che abbiamo seguito anche sul nostro canale Twitch. Come promesso, Fntastic ha mostrato una nuova fase gameplay e, soprattutto, ha annunciato la data d’uscita su PC: sarà disponibile dal 21 giugno 2022. Gli sviluppatori hanno voluto scherzarci anche su, mostrando inizialmente il 2025 come hanno di uscita, per poi scalare a poco a poco fino al 22. Successivamente arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Lo show è iniziato con Diana Weng, Chief Business Officer di Mytona (il publisher) che, come stesse registrando con camera e come se stesse realmente nel mondo di gioco, manda un messaggio ai sopravvissuti all’apocalisse zombie. Dopodiché, tra le gelide montagne Siberiane (il team è di una delle città più fredde del mondo, Yakutsk), i fratelli Gotovtsev, nonché fondatori di Fntastic, hanno lanciato il video gameplay.

Il trailer, con una musica da ascensore in sottofondo, straniante ma scelta per un motivo preciso, mostra fasi gameplay alternate ad alcuni filmati. La maggior parte del video si svolge all’interno di in un centro commerciale (per questo la musichetta), con tanto di brand “tarocchi” (cinema PMAX, Dolce Vita…). Si è poi vista la personalizzazione delle armi, la raccolta di oggetti, una parte che sembra una zona sicura con tanto di sauna e palestra, e alcuni scontri a fuoco.

Qui sotto potete vedere il filmato intero del gameplay trailer di The Day Before, dal canale di IGN. Il finale del video mostra anche l’inizio dell’open beta di Propnight (dal 15 al 18 ottobre), altro gioco di Fntastic e Mytona.