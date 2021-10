Total War Warhammer III: mostrato Tzeentch

Oggi Sega e Creative Assembly hanno pubblicato un nuovo trailer della nuova fazione del caos Tzeentch di Total War Warhammer III.

Tzeentch, divinità con le fattezze di un corvo, è il Dio del Caos specializzato in magia, artificio e manipolazione. È il flusso personificato, un dio-demone che da solo incarna la vera essenza della trasformazione furiosa e senza fine che è il Caos.

Insieme al filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, sono state condivise diverse informazioni:

Kairos Fateweaver – Signore Leggendario di Tzeentch

Kairos Fateweaver è il più potente dei Signori del Cambiamento al servizio di Tzeentch. Dotato di visioni del passato e del futuro, è uno stregone senza rivali e conosce ogni azione prima che sia stata concepita, permettendogli di distorcere il destino per soddisfare i suoi scopi malevoli.

Essendo uno dei più potenti incantatori a seminare il caos sui campi di battaglia intrisi di sangue di Total War: WARHAMMER III, questo terrore a due teste ha un’armata di abilità magiche da scatenare sul nemico. La sua abilità preferita, Staff of Tomorrow, aumenta drasticamente la velocità con cui può lanciare la magia, permettendogli di incanalare senza sforzo un terrificante mix degli incantesimi più devastanti esistenti, compresi quelli della nuova Lore of Tzeentch.

Stile di gioco di Tzeentch

Essendo la fonte ultima della magia nel mondo di Warhammer, gli eserciti di Tzeentch sono composti da formidabili incantatori che fanno abile uso di potenti stregonerie per far saltare i ranghi nemici dalla distanza, mentre un’agile flotta di unità volanti demoniache sceglie con cura gli scontri giusti per controllare il campo di battaglia alle proprie condizioni. Più incantesimi i suoi servitori lanciano in battaglia, maggiori sono le abilità magiche che può sbloccare per provocare un vortice sul campo di battaglia.

All’interno della campagna, la divinità Corvo si sforza di creare tumulto e scompiglio per il suo stesso bene. Le sue fazioni possono eseguire azioni di Changing of the Ways per macchinare situazioni diplomatiche e manipolare altri elementi della realtà. I suoi seguaci possono anche manipolare i Venti della Magia per soddisfare i loro capricci, permettendo loro di aumentare o diminuire la sua potenza in tutto il mondo mortale.

L’elenco di Tzeentch

I servitori di Tzeentch condividono la sua gioia per la cospirazione e la manipolazione, e conquistano in suo nome con astuzia, stregoneria e inganno. Il nucleo del suo roster è costruito intorno a demoni spettrali come i ridacchianti Pink e Blue Horrors e gli abominevoli Flamers di Tzeentch che scagliano fuoco infernale contro il nemico con sconsiderato abbandono, mentre unità volanti come Doom Knights, Burning Chariots e Screamers di Tzeentch squarciano i cieli prima di cadere a cascata sulle file nemiche.

Qui sotto potete vedere il filmato.

Ricordiamo che Total War Warhammer III arriverà ad inizio 2022 su PC (Steam ed Epic Games Store).