Dimension Tripper Neptune TOP NEP: in arrivo su steam

Quest’oggi Idea Factory International ha annunciato Dimension Tripper Neptune: TOP NEP, uno sparatutto creato in collaborazione con Frontier Works, presto in arrivo sui nostri schermi.

Idea Factory International ha condiviso diversi screenshot di Dimension Tripper Neptune: TOP NEP attraverso Twitter. Lo stile artistico sembra già abbastanza diverso da altri titoli Hyperdimension Neptunia.

Invece di modelli 3D cel-shaded, questo nuovo titolo sarà caratterizzato pixel art. Inoltre, gli screenshot mostrano che appariranno diversi personaggi della serie.

Who has a need for Hyperdimension speed?! 🚀

We're excited to announce that the rail shooter, Dimension Tripper Neptune: TOP NEP will take off on Steam® in early 2022!

Store page coming soon!#neptunia pic.twitter.com/vtVgBmdEg0

— Idea Factory International (@IdeaFactoryIntl) October 15, 2021