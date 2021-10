The Day Before Anteprima: un grosso problema d’identità?

Nel corso della serata di venerdì abbiamo avuto modo di dare un nuovo sguardo a The Day Before. Le premesse per un evento importante c’erano tutte, a partire dal nome dello streaming, chiamato appunto Mega Event. Il video si è poi aperto una presentazione altisonante del gioco, definito da una sviluppatrice come “il primo, vero gioco MMO apocalittico a tema zombie”. Tutti soddisfatti? Assolutamente no, perché il primo gioco di Fntastic ha fatto ancora fatica a ritagliarsi uno spazio all’interno del mondo dei videogiochi e sembra soffrire di un enorme problema d’identità, non rispondendo praticamente a nessuna delle domande che il pubblico si era fatto quando ad aprile venne svelato il primo trailer del gioco.

The Day Before o… DayZ? Ma è The Division?

Nel corso dell’evento, durato all’incirca 10 minuti, è stato mostrato un video molto simile a quello pubblicato ad aprile 2021. Un gruppo di giocatori è impegnato semplicemente nelle operazioni di saccheggio di un centro commerciale e ovviamente a combattere infetti. Certo, abbiamo avuto modo di vedere un’ambientazione urbana (New York, in questo caso) e i primi approcci al crafting come ad esempio le modifiche delle armi e la costruzione della casa ed abbiamo anche apprezzato i miglioramenti al shooting. Al netto di tutto ciò, però, appare chiaro come il team di sviluppo non sia riuscito a dare un’impronta specifica al gioco. O meglio, non sia riuscito a trasmetterla a noi spettatori, sia a livello di critica che di utenza generalista che si occupa, alla fine, solamente di giocare e non di analizzare.

Ci sono tanti punti oscuri che ancora devono essere chiariti. Non sappiamo se il gioco avrà un sistema di quest à la The Division, ad esempio, oppure se l’intero indotto sarà molto più simile a quello di DayZ, dove il giocatore viene lasciato completamente libero di creare la sua storia. Sappiamo, grazie a Steam, che ci sarà un PvP: sarà solo in alcune aree oppure sarà libero? E l’incognita del permadeath, con la paura della perdita del loot? Tutti interrogativi ai quali è impossibile dare una risposta attualmente e che chiamano nel mezzo anche un terzo incomodo, ovvero The Last of Us. The Day Before si distacca per ovvi motivi dalla produzione di Naughty Dog, ma la palette cromatica notturna e l’esplorazione sembrano richiamare anche quella produzione. Aumentando dunque questi problemi di identità.

Un classico sandbox

Nonostante questo problema nell’identificarsi e dell’assenza di tratti specifici in grado di distinguerlo dalla massa, The Day Before resta un gioco decisamente ispirato. Pur non essendo ovviamente un capolavoro a livello tecnico e non introducendo nulla di originale, Fntastic ha saputo catturare tutta l’atmosfera dei prodotti sopracitati. In effetti, tra la presentazione di ieri e quella di aprile, il titolo è riuscito a svettare per quanto riguarda l’ambiente di gioco, che è realizzato secondo gli standard di un gioco che ha come obiettivo quello di sopravvivere e falciare zombie. Per ora abbiamo riconosciuto solamente le meccaniche sandbox, che riescono comunque ad essere interessanti, soprattutto per quella parte di Housebuilding e di quello che ha tutti gli aspetti di essere un hub centrale, ossia una sorta di ritrovo per i sopravvissuti dove sembra si potranno intrattenere diverse attività come aumentare la massa del proprio personaggio oppure dedicarsi ad una rilassante sauna.

L’uscita di The Day Before, almeno per ora, è fissata al 25 giugno 2022 per PC, con il titolo che però è stato confermato anche su console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Salvo rimandi, dunque, bisognerà attendere poco meno di 9 mesi prima di poter mettere le mani sopra questo nuovo MMO. Siamo però certi che Fntastic organizzerà altri eventi (e magari anche delle Closed Beta per testare i server e la loro stabilità), dove finalmente si potranno scoprire nuovi dettagli in merito al gioco.

Data d’uscita: 25 giugno 2022 (PC), TBA (PS5, Xbox Series S|X)

Piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Sviluppatore: Fntastic

Publisher: Mytona

Tra tanti dubbi e molte incertezze, The Day Before sembra essere un prodotto che non ha voglia di distinguersi. La data di uscita non è molto lontana, ma team di sviluppo e publisher dovrebbero permettere a tutto il pubblico di poter leggere al meglio il loro prodotto. Le intenzioni sono infatti ancora poco chiare e pur conoscendo la release date (e il suo arrivo successivamente anche su PS5 e Xbox Series S|X) ci sono ancora tanti dubbi che aleggiano intorno al titolo e lo avvolgono fino a farlo diventare una grande incognita. Fnastic, a livello di atmosfera ci hai preso in pieno: ora però ci aspettiamo di capire la vera natura del gioco. E speriamo di poterlo fare a breve.