PlayStation Presents Play! Play! Play!: ecco cosa è stato mostrato

Oggi si è tenuta la conferenza PlayStation Presents Play! Play! Play!, targata Sony Interactive Entertainment Japan Asia, che abbiamo seguito anche sul nostro canale Twitch. Come era stato promesso, sono stati mostrati diversi titoli.

Dopo l’introduzione con i due presentatori, tipicamente giapponese, il primo gioco ad essere mostrato è Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, con un trailer cinematico e anche con diverse fasi gameplay, tra esplorazione e combattimenti a turni. Presente anche il producer Takuma Shiraishi. Il gioco arriverà in Giappone il 26 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5 e Switch. Ricordiamo che il titolo in questione è il remake del capitolo uscito nel 2012, senza la componente online, incentrato quindi sul single player.

Dopodiché tocca all’atteso Elden Ring, e dopo un introduzione con i vari soulslike (si vedono Demon’s Souls, Bloodborne e Sekiro), viene fatto vedere il trailer che era però già stato mostrato a giugno, con poi qualche nuovo screenshot ed artwork.

Poi tocca a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, gioco uscito il 13 ottobre (qui la nostra recensione), di CyberConnect 2 e SEGA, tratto dalla celebre serie anime/manga. Successivamente è il turno dell’apprezzato action RPG di miHoYo, Genshin Impact, che si mostra con un filmato cinematico. Questa sezione termina con un trailer di Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, gioco Bandai Namco in arrivo per PS4 e PS5.

Horizon Forbidden West si prende la parte successiva dello show, con prima un gameplay anche della complete edition di Horizon Zero Dawn. Anche in questo caso, il trailer mostrato era già stato fatto vedere precedentemente. Anche in questo caso sono stai poi mostrati screenshot e artwork.

La parte finale viene invece coperta da Call of Duty: Vanguard (con il trailer di presentazione mostrato ad agosto), Earth Defense Force 6 e Knives Out: EXTREME.

Qui sotto potete vedere l’intera diretta.