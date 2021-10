Age of Empires IV: mostrata una battaglia tra francesi e cinesi

Manca poco all’uscita di Age of Empires IV, nuovo capitolo della celebre saga strategica, sviluppato da Relic Entertainment e World’s Edge e pubblicato da Xbox Game Studios. Il gioco sarà infatti disponibile dal 28 ottobre su PC (Microsoft Store e Steam). In questo periodo, sui canali social dello strategico vengono pubblicati filmati che parlano delle varie fazioni che saranno presenti. L’ultima, qualche ora fa, quella dei francesi.

Questa la descrizione:

La civiltà francese è nota per i suoi feroci cavalieri reali, l’artiglieria specializzata in polvere da sparo e i bonus economici. Costruendo campi di tiro con l’arco e stalle all’interno della zona dei torrioni francesi, gli arcieri e i Cavalieri Reali possono essere addestrati usando meno risorse. Per i primi attacchi, i Cavalieri Reali sono disponibili a partire dall’Età Feudale, e con le cariche distruttive e il potenziamento Chivalry per guarire automaticamente quando non si combatte, i francesi sono inarrestabili. Solo una difesa accurata può contrastare la leggendaria carica di cavalleria dei francesi.

Qui potete vedere il filmato della fazione francese.

Successivamente è stato pubblicato anche un filmato che mostra i francesi combattere contro i cinesi. Con Relic Entertainment, è giocato dai membri del Balance Team, e potete vedere come le due civiltà si battono per il dominio in una partita di Age of Empires IV. Il commento è di Zak Robinson, AKA ZeroEmpires & Eric Wrobel.