Naraka Bladepoint: partito il contest con premi Alienware

24 Entertainment e Alienware hanno fatto partire un contest video su Naraka Bladepoint, battle royale disponibile su PC dal 12 agosto. Nel comunicato vengono chiamati a raccolta i filmaker, che possono mettersi in mostra nel contest UNCHAINED, che sarà disponibile fino al primo dicembre. Può essere liberata la propria creatività per raccontare la storia dei propri eroi preferiti su Morus Isle, per vincere laptop, monitor, mouse Alienware e altri premi.

Questi i premi:

1° posto : Alienware x15 Gaming Laptop + $500 Steam gift card+ 30 * Immortal Treasure

: Alienware x15 Gaming Laptop + $500 Steam gift card+ 30 * Immortal Treasure 2° posto : Alienware 25 Gaming Monitor (AW2521H) + $200 Steam gift card+ 20 * Immortal Treasure

: Alienware 25 Gaming Monitor (AW2521H) + $200 Steam gift card+ 20 * Immortal Treasure 3° posto : Alienware 25 Gaming Monitor (AW2521HFL) + $100 Steam gift card+ 10 * Immortal Treasure

: Alienware 25 Gaming Monitor (AW2521HFL) + $100 Steam gift card+ 10 * Immortal Treasure Scelta Forerunners: Alienware RGB Gaming Mouse (AW510M) & Alienware 7.1 Gaming Headset (AW510H) + $100 Steam gift card + 10 * Immortal Treasure

Giudici

I vincitori del 1°, 2° e 3° posto saranno selezionati da 24 ENTERTAINMENT e Alienware.

Il vincitore del Forerunners Choice andrà al video con il maggior numero di like sulla pagina ufficiale dell’evento (la pagina sarà live dal primo novembre al primo dicembre).

Come partecipare

1. Pubblicate il video su Youtube (non privato) con #NARAKAUNCHAINED #Alienware nella descrizione del video.

2. QUI si può inviare la propria creazione

Linee guida per l’invio:

Seguite questa guida

Le registrazioni non devono essere più lunghe di 3 minuti.

Le registrazioni devono riguardare NARAKA: BLADEPOINT.

Ogni filmato può utilizzare qualsiasi forma o combinazione di tecniche di animazione o live-action nella loro creazione.

Ogni filmato deve essere almeno 1080p. Il file del video deve essere presentato in formato .wmv, .avi o .mov.

La scadenza per la presentazione è il 1 dicembre alle 21:00.

Sono ammesse più presentazioni per persona.

I contributi devono essere privi di pubblicità.

Tutta la musica presente nei video deve essere di NARAKA BLADPEOINT.

Qui sotto potete vedere un video esempio.