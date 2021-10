Ailuri: finanziato su Kickstarter in 48 ore

Il 14 ottobre è arrivato, su Kickstarer, Ailuri, platfom in due dimensioni in cui protagonista è una piccola ed eroica volpe impegnata in un’avventura per proteggere il mondo dalla distruzione ambientale. Tempo 48 ore e il gioco è riuscito ad essere finanziato al 100% (18 mila dollari australiani, circa 11 mila euro e mezzo). Il gioco è al momento è previsto su Steam con uscita a settembre 2022, ma uno stretch goal posto a 35 mila dollari porterebbe il gioco anche su Nintendo Switch.

Gli sviluppatori di Vivink Studio, nell’aggiornamento, insieme ai ringraziamenti per aver raggiunto il primo goal, hanno fatto sapere che ci sono aggiornamenti per la versione demo, già disponibile.

Queste le caratteristiche del gioco:

Gameplay basato sui livelli, pieno di enigmi, ostacoli difficili e segreti nascosti per i giocatori di tutti i tipi.

Gioca da solo o con un compagno in co-op da divano.

Viaggia attraverso 4 mappe del mondo: foresta, acqua, montagna e terre devastate. Ognuna ha 10 vasti livelli e livelli segreti, collezionabili nascosti, un guardiano che li protegge e un boss da sconfiggere.

Ailuri è dotato di abilità date dalla sua famiglia perduta, usa tutto quello che puoi!

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio della campagna Kickstarter di Ailuri.