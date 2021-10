Suicide Squad Kill The Justice League: ecco lo Story Trailer dal DC FanDome 2021

Warner Bros. Games insieme a Rocksteady Studios hanno recentemente mostrato durante il corso del DC FanDome 2021 lo Story Trailer ufficiale dedicato interamente a Suicide Squad Kill The Justice League, in arrivo nel corso del 2022 sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Finalmente, in seguito alla pubblicazione dell’artwork nelle settimane precedenti, come promesso, l’azienda ha mostrato in azione la produzione tanto attesa dai giocatori.

Ecco i dettagli sullo Story Trailer di Suicide Squad Kill The Justice League:

Presentato al DC FanDome, il nuovissimo story trailer fa luce sulle origini della famigerata Task Force X di Amanda Waller (ovvero la Suicide Squad) mentre Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark si imbarcano con riluttanza nella loro missione per abbattere i più grandi supereroi DC del mondo, la Justice League. Caratterizzato da una narrazione originale ambientata in un espansivo open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League mette i quattro DC Super-Villain in rotta di collisione con una forza aliena invasore e i DC Super Heroes che ora sono concentrati sul distruggere la città che una volta avevano giurato di proteggere. Per tutto il tempo, la squadra deve fare attenzione agli esplosivi letali impiantati nelle loro teste che potrebbero esplodere al primo segno di sfida.



Insomma, aspettiamo ulteriori dettagli sulla data d’uscita precisa da Warner Bros. Games o da Rocksteady Studios.