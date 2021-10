Project M: il Dark Fantasy Action RPG dello studio coreano HOUND 13 si mostra in azione

Lo studio coreano HOUND13, già responsabili della realizzazione sui dispositivi mobile iOS e Android per Hundred Soul, hanno recentemente pubblicato un nuovo video gameplay dedicato interamente a Project M, Dark Fantasy Action RPG, che è attualmente in fase di sviluppo su PC e console, anche se, non sappiamo per quali console uscirà l’opera in questione.

HOUND13 ha pubblicato un Prototype Gameplay, in modo tale da far vedere i fan un primo sguardo a questo Dark Fantasy Action RPG. Data l’essenza della build, sicuramente ci saranno dei cambiamenti quando Project M arriverà sugli scaffali dei negozi. Ci sono ancora tanti interrogativi per questa produzione, ma nel frattempo, vi lasciamo alla visione del filmato legato al Prototype gameplay dell’opera coreana.