Twisted Wonderland: arriva il nuovo anime targato Disney +

La prima incursione di Disney nel mondo degli anime ha riscosso un incredibile successo, e Star Wars Visions è diventato una delle serie più viste di Disney +. Per questo motivo la compagnia sembra aver deciso di voler puntare forte sull’animazione giapponese, tanto da annunciare alcuni nuovi show che presto faranno il loro debutto sul servizio di streaming in abbonamento. Uno tra i più interessanti di questi annunciati progetti anime è sicuramente Twisted Wonderland, ispirato al videogioco per mobile del 2020 che porta sulla scena alcuni dei più iconici villain dei film Disney.

Prodotto da Night Ravens College, Twisted Wonderlands è un rythm game che ha trasportato i giocatori in un mondo in cui esistono sette dormitori, simili a quelli della Hogwarts potteriana, ognuno dei quali ispirati a una proprietà intellettuale Disney. Il successo del titolo è stato enorme, tanto che nel 2021 è stata distribuita anche una serie manga ispirata al gioco, che ha esplorato l’universo di Twisted Wonderland e che sarà la base del prossimo adattamento animato, realizzato da Aniplex.

La notizia dell’arrivo dell’anime è stata condivisa dall’account Twitter giapponese ufficiale di Disney +, inseme a quella di altri show che arriveranno nel prossimo futuro. Non si tratta comunque della prima volta in cui Disney utilizza i suoi cattivi in progetti di intrattenimento che esulano dai classici cartoni animati della compagnia: basti pensare alla serie di Kingodom Hearts o di Descendants, che ci hanno permesso di rincontrare alcuni dei più iconici villain Disney come Malefica, Scar, Ursula o Ade. Ora sembra che anche gli anime stiano per accogliere questi grandi personaggi. Siete pronti a incontrarli di nuovo