Killer Instinct: nuovo gioco in sviluppo su Xbox, rumor

L’ultimo gioco della serie Killer Instinct, sviluppato da Rare, è stato lanciato per Xbox One nel 2013, ma non ha avuto il successo teorizzato da Microsoft, e da allora la serie è passata in secondo piano.

In un recente episodio di XboxEra Podcast, il co-fondatore di XboxEra Nick Baker ha affermato, in base a ciò che ha sentito dalle sue fonti, che un nuovo gioco di Killer Instinct è in sviluppo. Questo vuol dire che Microsoft ha trovato uno studio che collabora al progetto ma Baker afferma di non sapere quale sia, anche se il titolo è effettivamente in sviluppo. Iron Galaxy, lo studio che ha gestito la seconda e la terza stagione del gioco del 2013, ha detto all’inizio di quest’anno che avrebbe preso in considerazione l’idea di tornare nella serie, ma per quel che vale, Baker afferma che qualunque sia lo studio che sta lavorando al prossimo gioco, non è Iron Galaxy (o NetherRealm, nel caso ve lo stiate chiedendo). È interessante notare che il boss di Xbox Phil Spencer ha suggerito all’inizio di quest’anno che Microsoft non aveva ancora finito con Killer Instinct, quindi se questa notizia si rivelasse vera, non sarebbe una sorpresa. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scegliete il vostro personaggio preferito tra quelli disponibili, ciascuno con animazioni fluide, strategie differenziate e devastanti attacchi speciali. Sfruttate il sistema di Combo personalizzabili per accumulare lunghe serie di colpi e tieni alta la guardia per impedire che l’avversario riesca a interrompere i tuoi attacchi, sovvertendo le sorti dell’incontro. Accedete online per sfidare giocatori di tutto il mondo o affinate la tecnica di lotta con tutorial approfonditi e avversari controllati da un’IA evoluta.



Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Killer Instinct è disponibile per Xbox One, PC tramite Steam e servizi cloud.