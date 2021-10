Rainbow Six Extraction: svelato il periodo di lancio

Rainbow Six Extraction di Ubisoft avrebbe dovuto vedere la luce il mese scorso. Originariamente, infatti, la finestra ufficiale di lancio per il titolo, ricadeva proprio sul mese di settembre 2021. A luglio, invece, il team di sviluppo ha annunciato che lo sparatutto cooperativo sarebbe giunto ai videogiocatori a gennaio 2022, posticipando, pertanto, la data di uscita.

La data ufficiale, perciò, non è mai stata fornita dal publisher francese, il quale si è sempre riferito solamente al primo mese dell’anno prossimo. Secondo il sito ufficiale di Ubisoft, però, qualcosa sembrerebbe essere trapelato a riguardo. Non si sa se per errore o disattenzione, ma la data di uscita di Rainbow Six Extraction è al momento presente in un articolo del suddetto sito web.

Il sequel di Rainbow Six Siege, presumibilmente, arriverà sugli scaffali dei negozi il 20 gennaio 2021, con tanto di cross-play e cross-save completi. Sarà, altresì, incluso nel servizio Ubisoft +, la piattaforma che consentirà ai giocatori abbonati di provare il gioco prima di acquistarlo.

Da Ubisoft, tuttavia, non è stata fornita alcuna informazione in modo ufficiale, né tantomeno un trailer od un comunicato stampa che comunicasse la data definitiva. Restate nei dintorni, in quanto la software house potrebbe pubblicare qualche trailer o comunicazione ufficiale che ne attesti l’effettiva veridicità.

In attesa di ciò, noi vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction arriverà a gennaio 2022 (probabilmente il giorno 20) e verrà reso disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.