Call Of Duty Vanguard: pubblicato il trailer di lancio

Call of Duty: Vanguard di Sledgehammer Games non uscirà fino al 5 novembre, ma è già disponibile un trailer di lancio. Nel video è disponibile una panoramica di tutte le diverse modalità presenti nel gioco, da una campagna che si diffonde in tutto il mondo durante la seconda guerra mondiale, al multiplayer e agli zombie, fino a Taking Me Back di Jack White.

La campagna si svolge in una sequenza temporale alternativa della seconda guerra mondiale dopo la sconfitta di Hitler. Viene costituita la Task Force One per sconfiggere il suo successore, Hermann Wenzel Freisinger della Gestapo, prima che il misterioso Progetto Phoenix possa essere completato. Il multiplayer offre 20 mappe al momento del lancio con nuove modalità come Champion Hill e funzionalità come Combat Pacing. La modalità Zombie recentemente rivelata da Treyarch, che è ambientata prima della trama di Black Ops Cold War. Inizia con Der Anfang e introduce quattro nuove abilità di Dark Aether insieme al ritorno degli aggiornamenti. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Per anni il mondo ha sopportato le guerre più grandi e letali mai viste, ma le sorti della Seconda guerra mondiale stanno finalmente per cambiare. Adesso tocca a pochi soldati selezionati finire il lavoro e cambiare per sempre lo scenario militare.



Sviluppato da Sledgehammer Games, Call Of Duty: Vanguard racconta una storia avvincente, con dei soldati scelti provenienti da diversi paesi e con storie differenti alle spalle, che affrontano insieme la più grave minaccia mondiale, cambiando le sorti della guerra e gettando le basi per quelle che oggi conosciamo come forze speciali. Attraverso lo straordinario viaggio di questi valorosi soldati, i giocatori vivranno alcune delle grandi battaglie che hanno influenzato le sorti della Seconda guerra mondiale.

Call of Duty: Vanguard è in arrivo su Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 e PC tramite Steam.