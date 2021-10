Kingdom Hearts: arriverà mai una versione nativa per Switch?

Grande mese per Kingdom Hearts, la saga targata Square Enix e Disney che, con l’annuncio dell’arrivo del personaggio di Sora in Super Smash Bros. Ultimate e il lancio della saga sul cloud di Nintendo Switch, ha fatto molto parlare di sé. Ottimi annunci per la saga JRPG che, però, non ha incontrato i favori del pubblico vista la mancanza di una versione nativa per Nintendo Switch.

Kingdom Hearts 3, comprensibilmente, non possiederà una versione nativa su Switch. Il pubblico, però, si è lamentato del fatto che la stessa sorte toccherà anche le collection HD 1.5 + 2.5 ReMix e HD 2.8 Final Chapter Prologue, i quali potrebbero facilmente essere riprodotti sull’hardware di Nintendo.

Invece, purtroppo, le collection, così come il terzo capitolo della saga, arriveranno sul cloud di Switch. A questo proposito si è espresso il producer della saga, Ichiro Hazama, il quale è stato intercettato da Nintendo Life per un’intervista:

Portare questi titoli su Nintendo Switch si è rivelato piuttosto complesso per svariati motivi, inclusa la capacità di archiviazione dell’hardware. Siamo entusiasti, tuttavia, di essere riusciti a portarli sulla console per la prima volta tramite il servizio del cloud.

Quando interrogato sulla possibilità di lanciare l’intera saga di Kingdom Hearts in modo tale da renderla nativa per Switch, Hazama ha affermato che Square Enix era ancora indecisa e che avrebbe preso in considerazione i feedback lasciati da tutti i giocatori e fan della serie:

In questo momento, la produzione di una versione nativa è ancora da decidere. Crediamo fermamente che la versione per il cloud sia attualmente il modo migliore per consegnare la serie ai giocatori di Nintendo Switch. Siamo sempre entusiasti, però, di ricevere feedback dai nostri fan e vogliamo ringraziarli per il loro supporto.

Non si ancora quando esattamente, ma le collection HD 1.5 + 2.5 ReMix, HD 2.8 Final Chapter Prologue e il terzo capitolo della saga arriveranno su Nintendo Switch. Il personaggio di Sora, invece, verrà aggiunto alla rosa di combattenti di Super Smash Bros. Ultimate a partire da oggi, 18 ottobre 2021.