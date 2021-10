Genshin Impact: trapelata la replica per il banner di Albedo, rumor

Genshin Impact è attualmente alla versione 2.2, che ha aggiunto una nuova isola da esplorare. Il nuovo personaggio . L’aggiornamento di ottobre aggiunge Thoma come personaggio giocabile e saranno presenti i re-run di Childe e Hu Tao. Sono stati aggiunti due nuovi boss: il Thundercraven Rifthound e il Rockfund Rifthound Whelp. Con la versione 2.2 arrivano anche nuovi aggiornamenti per il Serenitea Pot. Nel gioco verranno introdotti due nuovi Hangouts Events uno con Thoma e uno con Sayu. Il gioco è ancora più popolare con due nuovi personaggi confermati ufficialmente per la versione 2.3 Arataki Itto e Gorou. Gli ultimi leak, riguardanti il prossimo aggiornamento, hanno rivelato la loro data di uscita ed è trapelata anche una replica di Albedo. Il Closed Beta Test ver. 2.3 ha rivelato anche nuove informazioni sulla prossima regione Sumeru e sul suo Archon.

Secondo le informazioni estratte dai dati condivise da @lumie_lumie e @Ubatcha, Arataki Itto sarà il secondo banner della patch 2.3. Inoltre, Gorou come personaggio a 4 stelle sarà presente nel banner di Itto. Se miHoYo continua a seguire un programma di sei settimane tra ogni aggiornamento, l’aggiornamento 2.3 verrà lanciato il 24 novembre 2021. E il banner Itto e Gorou verrà lanciato tre settimane dopo, il 14 dicembre 2021. Il primo banner non è un nuovo personaggio ma una replica. Il leaker Tz ha menzionato che ci sono prove che indicano che Albedo è presente nella storia e negli eventi aggiunti al prossimo aggiornamento di Genshin Impact. Se è così, allora Albedo sarà il personaggio del rerun. In modo simile a come è successo con Childe è il personaggio della versione 2.2 che appare nell’evento principale con Xinyan.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

just to clarify, tz’s speculating that albedo might be in 2.3 based of evidence that albedo has a new story and more events 👀 remember! subject to change as always ✨

Arataki Itto (5*) and Gorou (4*) will both be joining us on December 14th, as the second banner of 2.3.

There is no information on the first banner, apart from it being a re-run. There is also no information on any of the other 4* on both banners. pic.twitter.com/FSoWbhi00h

