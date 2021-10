Marvel’s Guardians of the Galaxy: svelati i requisiti PC

Il lancio di Marvel’s Guardians of the Galaxy su PlayStation e Xbox è imminente, così come quello della sua versione PC, i cui requisiti sono stati pubblicati di recente sulla pagina del negozio di Steam del videogioco a cura di Eidos Montreal e Square Enix. Vediamo insieme quali sono i requisiti PC.

Per essere un’opera tripla A, i requisiti PC per l’esecuzione di Marvel’s Guardians of the Galaxy sembrano essere piuttosto modesti. A livello di spazio di archiviazione, l’utente dovrà mettere a disposizione del titolo, circa 150 GB di memoria (l’unico requisito elevato, che supera i 127 GB di memoria richiesti da Microsoft Flight Simulator). In fatto di scheda grafica, i Guardiani della Galassia richiederanno la GeForce GTX 1060 (risalente a circa sei anni fa).

I seguenti requisiti, invece, sono stati suddivisi in due categorie: requisiti minimi affinché l’esecuzione del gioco avvenga senza problemi e requisiti consigliati.

Requisiti minimi:

É richiesto un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10, 64 bit, Build 1803;

Processore: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460;

8 GB di memoria RAM;

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570;

DirectX: versione 12;

150 GB di spazio di archiviazione richiesto.

Requisiti consigliati:

É richiesto un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10, 64 bit, Build 1803;

Processore: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790;

16 GB di memoria RAM;

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590;

DirectX: versione 12;

150 GB di spazio di archiviazione richiesto.

Vi ricordiamo che di Marvel’s Guardians of the Galaxy è stato pubblicato il trailer di lancio, un po’ in anticipo rispetto alla sua pubblicazione, che avverrà il 26 ottobre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.