Minecraft Dungeons: arrivano da dicembre le Seasonal Adventures

Minecraft Dungeons continuerà a ricevere grandi aggiornamenti nei prossimi mesi, a partire dall’uscita di Seasonal Adventures. Annunciato durante Minecon Live, Mojang ha rivelato un sistema simile a Battle Pass in cui i giocatori potevano salire di livello attraverso vari gradi e guadagnare ricompense. Questi includono emote, skin, flair e altri premi.

Insieme a una versione gratuita (che fornisce valuta diversa), i giocatori possono anche spendere su un Premium Pass. La prima stagione è The Cloudy Climb e arriva a dicembre. Oltre a questo c’è una modalità chiamata Tower Challenge. I giocatori devono superare 30 livelli affrontando diversi nemici. I Gli avversari presenti nei livelli cambiano ogni due settimane, offrendo nuove sfide da affrontare. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Fatevi strada combattendo in una entusiasmante avventura ispirata ai classici dungeon crawler e ambientata nell’universo di Minecraft. Affrontate i dungeon da soli o fate squadra con gli amici. Possono giocare insieme fino a quattro persone, superando livelli estremamente diversi, ricchi di azione e di tesori, per portare a termine un’epica missione: salvare gli abitanti del villaggio e sconfiggere il malvagio Arci-abitore.

Caratteristiche

Minecraft Dungeons è attualmente disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch. Oltre ad essere disponibile su Xbox Game Pass, è stato recentemente lanciato anche su PC tramite Steam.

Heroes, the adventure continues! Seasonal Adventures are coming to Dungeons! Advance through an all-new progression system to earn pets, flairs, emotes and skins!

Coming December, reach new heights during Cloudy Climb – Dungeons’ first Seasonal Adventure!#CloudyClimb pic.twitter.com/VsQJXBMcxf

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) October 16, 2021