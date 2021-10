UFL Football Game: Roberto Firmino nominato nuovo testimonial

Roberto Firmino del Liverpool è stato nominato secondo testimonial dell’UFL Football Game, il titolo rivaleggia con la serie FIFA di Electronic Arts e con eFootball di Konami. Il nuovo gioco, Ultimate Football League, è un free to play sviluppato da Strikerz Inc. Il trailer ufficiale del gioco è stato pubblicato alla gamescom nell’agosto 2021.

Oleksandr Zinchenko del Manchester City è stato annunciato come il primo testimonial di gioco per l’UFL il mese scorso e domenica, Roberto Firmino del Liverpool è stato annunciato come il secondo. L’account Twitter dell’UFL ha annunciato la firma della stella dei Reds. Questa è una grande notizia per l’UFL aver firmato prima con Zinchenko e poi la superstar globale Firmino. La società ha anche recentemente annunciato una partnership con il West Ham United, il che significa che il kit del club e lo stemma ufficiale del club saranno disponibili in-game.

I primi segnali riguardo al gameplay UFL sembrano promettenti con una buona grafica e con un metodo free-to-play interessante. Il CEO di Strikerz Eugene Nashilov ha fornito alcune informazioni a IGN che descrive il nuovo gioco come un ibrido di FIFA e Football Manager, che pone l’accento su ciò che accade fuori dal campo come su di esso. Nashilov ha aggiunto qualche dettaglio in più su cosa aspettarsi. Di seguito la dichiarazione del CEO di Strikerz Inc:

La data di uscita non è stata ancora annunciata. UFL Football Game sarà lanciato su Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

There’s something that #UFL want you to know, our next ambassador his name is Bobby Firmino! Check out Bobby's in-game look in the short video we've prepared. Si Señor! Stay tuned, as there's more news to come #fairtoplay #uflgame #joinufl pic.twitter.com/FQPRtOBvQn

— UFL (@UFLgame) October 17, 2021