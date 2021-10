Strappare Lungo i Bordi: nuovo trailer della serie di Zerocalcare

Strappare Lungo i Bordi torna a mostrarsi con il nuovo trailer ufficiale. Annunciata lo scorso dicembre, la serie animata di Zerocalcare aveva poi ricevuto un secondo filmato che svelava anche la data d’uscita. Il trailer di oggi mostra un po’ più nel dettaglio quello che ci sarà da aspettarsi negli episodi che arriveranno dal 17 novembre su Netflix. Oggi, durante la Festa Cinema di Toma, c’è stata l’anteprima di primi due episodi della serie, prodotta da Movimenti Poduction, in collaborazione con Bao Publishing.

Strappare Lungo i Bordi, scritta e diretta da Zerocalcare, sarà ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancheranno personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce sarà di Valerio Mastandrea. Qui sotto per vedere il video, e la medaglia del campionato di come si schiva la vita.