Fallout 76: svelate le novità in arrivo nel gioco

Nel corso di questa settimana partiranno i festeggiamenti di Halloween e della Giornata delle Bombe con un evento doppio che porterà ardenti spaventosi e dolcetti o scherzetti nella Zona Contaminata su Fallout 76. Inoltre, il weekend della Giornata delle Bombe offrirà un triplice dolcetto di eventi in gioco, tra cui il 50% di sconto dalla Collezionista, scrip bonus e operazioni giornaliere con mutazioni doppie. Come da tradizione per la Giornata delle Bombe, offriamo anche sconti su Fallout 76 e pacchetti di atomi per un periodo limitato.

Il prossimo aggiornamento per Fallout 76 arriverà martedì 19 ottobre e con esso Halloween travolgerà l’Appalachia come un’orda di abitanti vestiti a tema lanciata su una ciotola traboccante di dolcetti. E non in senso figurato, poiché degli affamati appassionati di “dolcetto o scherzetto” busseranno alla vostra porta in cerca di dolci e ricompense per le sfide. Perfino gli ardenti che si aggirano nella Zona Contaminata indosseranno costumi da far accapponare la pelle e lasceranno a terra prelibatezze speciali. Mettete il vostro costume preferito e continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli, in modo da potervi unire al divertimento prima che questi eventi da brivido terminino il 2 novembre.

Anche se un Halloween all’insegna dello zucchero è ormai dietro l’angolo, c’è un’altra importante occasione ogni anno in questo periodo. La Giornata delle Bombe è un mesto promemoria di come il mondo è cambiato per sempre il 23 ottobre. Ma è anche un’occasione per festeggiare, perché nonostante tutto siete ancora vivi, prosperate e trasformate l’Appalachia post-apocalittica in una casa. Unitevi a noi per commemorare la Giornata delle Bombe con offerte su Fallout 76 e atomi, oltre a diversi eventi nei prossimi weekend.

Oltre alle offerte sul gioco, sono presenti anche degli sconti sui pacchetti di atomi per la seconda volta in assoluto! Dal 19 al 25 ottobre, potete ottenere atomi con il miglior rapporto qualità/prezzo in modo da poter spendere meno e acquistare tutti i numerosi oggetti che hanno attirato la vostra attenzione nel negozio atomico. Ecco i dettagli: