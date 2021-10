Pokémon Unite: in arrivo l’evento di Halloween

In Pokémon Unite sono in arrivo paurose novità. Con l’avvicinarsi della notte del 31 ottobre infatti, nel moba dei pocket monster arriva Il Festival di Halloween, evento che sarà disponibile dal 20 ottobre al 7 novembre. Per l’occasione è stato anche pubblicato il trailer che mostra le diverse novità in arrivo, a partire da un nuovo modo “spaventoso” di giocare, in cui si vedono decisamente molte zucche nel campo di battaglia. Poi ci sono novità per la personalizzazione del proprio avatar a tema Halloween (come ad esempio una maschera zucca di Pikachu), ma anche nuove skin per i Pokémon (si vede un Blastoise pompiere e un Eldegoss con delle stelle).

A proposito di nuovi Pokémon, si unirà al roster Birbantello (Greedent), scoiattolo di tipo normale, che nel filmato si vede lanciare un buon numero di nocciole. Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che da inizio ottobre è disponibile Sylveon.

Pokémon Unite è uno strategico con lotte a squadre 5 contro 5, dove unirsi agli allenatori di tutto il mondo visitando l’Isola di Heos per mettersi alla prova con le Lotte Unite. Nelle Lotte Unite, gli Allenatori si affrontano in squadre da cinque per stabilire chi riesce a segnare più punti entro il tempo limite. La cooperazione tra i membri della squadra è la chiave per sconfiggere i Pokémon selvatici, far salire di livello il proprio Pokémon, farlo evolvere e impedire alla squadra avversaria di segnare punti.

Disponibile su dispositivi mobile (Android e iOS) e Nintendo Switch.