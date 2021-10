Salt & Sacrifice sarà esclusiva Epic Games Store su PC

Lo sviluppatore Ska Studios insieme a Devoured Studios hanno portato con sé alcune notizie legate alla versione PC di Salt & Sacrifice, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi in contemporanea con le versioni console PlayStation 5 e PlayStation 4 nel primo trimestre del 2022. Ebbene, secondo quanto annunciato dai developer, l’opera su PC sarà interamente esclusiva Epic Games Store e costerà al lancio €19,99.

Ecco alcuni dettagli sul gioco:

Nel decadente Regno di Altarstone, Maghi contorti diffondono la corruzione nella terra. Mentre il caos scende, solo gli Inquisitori Segnati, guerrieri condannati a combattere, possono sperare di fermare i Maghi e la loro magia malvagia. Marcia attraverso il confine occidentale di Altarstone, cacciando e distruggendo i Maghi prima di trasformare i resti in potenti armi e armature. Lancia arti runiche su ogni arma, manipolando l’energia per incanalare abilità come onde d’urto verso i nemici.

Scegli tra otto classi iniziali, come il valoroso combattente, il pio chierico e l’erudito saggio, e personalizza il loro aspetto e il crimine che li ha portati a questo destino infernale. Attraversa il regno, scontrandosi con l’acciaio contro gli spazzini, i guardiani e altre strane creature che ostacolano l’Inquisitore marchiato. Combatti da solo o fai squadra con un altro Inquisitore per un’avventura cooperativa online completa o evoca un alleato temporaneo nelle sessioni di gioco rapido online.

Tuttavia, l’evocazione ha un costo. Evocare fratelli e sorelle d’armi pone anche un bersaglio sull’evocatore, permettendo ai demoni di altri mondi tenebrosi di scatenare il caos. Fortunatamente, esistono delle fazioni per condividere il fardello tra gli Inquisitori che la pensano come loro. Unisciti ai ranghi della Shroud Alliance, una banda violenta che si diletta in gloriosi combattimenti giocatore contro giocatore contro altri Inquisitori Marchiati, o ascolta la chiamata dell’Ordine di Dawnlight, che serve come un cavaliere affidabile sempre pronto a dare una mano.

Salt & Sacrifice attira gli avventurieri con una brutale campagna single-player ricca di caratteristiche ispirate ai popolari titoli soulslike. Padroneggiate un combattimento soddisfacente e impegnativo, esplorate un mondo oscuro ispirato al folklore scandinavo e scoprite una ricchezza di armature e armi. Impegnati in un combattimento giocatore contro giocatore per creare un’esperienza indimenticabile piena di emozioni, prove e trionfi, o utilizza un sistema di password per limitare le interazioni online ai soli amici.