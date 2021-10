Classifica italiana: FIFA 22 continua a dominare

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentottesima settimana di questo 2021, dal 4 al 10 ottobre. Dopo il dominio incontrastato della scorsa settimana, con 5 versioni nei primi cinque posti, FIFA 22 continua a sovrastare, con il primo e secondo posto (versioni PS4 e PS5) sesto e settimo (Xbox One e Nintendo Switch). Dominio che viene in parte scalfito dalle new entry Metroid Dread su Switch, terzo (di cui però vengono considerate solo le copie fisiche) e di Far Cry 6, quarto su PS5, quinto su PS4 e nono su Xbox Series. Anche per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è sempre il calcistico di EA Sports. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 22 PS4

2 FIFA 22 PS5

3 METROID DREAD* SWITCH

4 FAR CRY 6 PS5

5 FAR CRY 6 PS4

6 FIFA 22 ARTS XBOX ONE

7 FIFA 22 SWITCH

8 GRAND THEFT AUTO V PS4

9 FAR CRY 6 XBOX SERIES

10 ALAN WAKE REMASTERED EPIC GAMES PS5

CONSOLE

1 FIFA 22 PS4

2 FIFA 22 PS5

3 METROID DREAD* SWITCH

4 FAR CRY 6 PS5

5 FAR CRY 6 PS4

6 FIFA 22 ARTS XBOX ONE

7 FIFA 22 SWITCH

8 GRAND THEFT AUTO V PS4

9 FAR CRY 6 XBOX SERIES

10 ALAN WAKE REMASTERED EPIC GAMES PS5

PC

1 FIFA 22

2 TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS

3 BACK 4 BLOOD

4 NIER: AUTOMATA

5 F1 2021

6 GRAND THEFT AUTO V

7 THE SIMS 4

8 THE OUTER WORLDS

9 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR

10 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail