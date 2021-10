Elden Ring: data d’uscita rinviata, annunciato un test chiuso

Elden Ring, uno dei titolo più attesi del 2022, è stato rinviato. Non eccessivamente, ma la data precedente di gennaio è stata posticipata di un mese, al 25 febbraio 2022. Nel tweet ufficiale del gioco vengono ringraziati i fan per la pazienza, ma viene anche annunciata una fase di closed network test a novembre, come potete vedere nel sito ufficiale.

Il fantasy Action-RPG sviluppato da FromSoftware Inc. e prodotto da BANDAI NAMCO Entertainment Inc. sarà giocabile tramite un Closed Network Test pianificato dal 12 novembre. I fan selezionati potranno sperimentare le prime ore dell’attesissimo titolo, provare con mano una piccola porzione di quello che il gioco avrà da offrire e aiutare il team di sviluppo nel testare i server online del gioco prima della sua uscita.

Come scritto nel sito:

Il Test di rete chiuso di ELDEN RING è un test di verifica utile a completare la versione del gioco che verrà messa in commercio.

L’obiettivo di questo test è migliorare la qualità del prodotto finale, e parteciparvi sarà gratuito.

“Ti ringraziamo in anticipo l’aiuto: questo test ci permetterà di migliorare ulteriormente ELDEN RING.”

Gli orari in cui sarà possibile giocare sono uguali in tutto il mondo. Sarà giocabile nei giorni tra il 12 e il 15 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S nei seguenti orari:

I server saranno attivi nel corso di queste 5 sessioni:

・Sessione 1 – 12 novembre (ven) dalle 12 alle 15

・Sessione 2 – 13 novembre (sab) dalle 4 alle 7

・Sessione 3 – 13 novembre (sab) dalle 20 alle 23

・Sessione 4 – 14 novembre (dom) dalle 12 alle 15

・Sessione 5 – 15 novembre (lun) dalle 4 alle 7

Qui sotto il tweet dell’account ufficiale:

“ELDEN RING uscirà il 25 febbraio 2022, poiché la profondità e la libertà strategica del gioco hanno superato le aspettative iniziali. Grazie per la vostra fiducia e pazienza. Non vediamo l’ora di vedervi provare il gioco nel Closed Network Test di novembre.”

Important message:

ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov.

The #ELDENRING Team

— ELDEN RING (@ELDENRING) October 18, 2021