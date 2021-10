Injustice 2 Mobile: arriva Wonder Woman Classic

In onore dell’ottantesimo anniversario di Wonder Woman, Warner Bros Games e NetherRealm Studios introdurranno domani in Injustice 2 Mobile “Wonder Woman Classica“, una nuovissima combattente Oro basata sulle prime apparizioni cartacee della mitica super eroina. L’uscita di Wonder Woman Classica arriva appena prima del Wonder Woman Day del 21 ottobre, la festa planetaria in cui i fan di tutto il mondo potranno godersi contenuti e uscite speciali per commemorare la storia di questo personaggio. Tra gli eventi ci sarà l’ingresso di Wonder Woman nella Hall of Fame dei personaggi del Comic-Con Museum.

Wonder Woman Classica arriva sul titolo con le sue caratteristiche originali, ma anche con un tocco moderno che mostra il suo attuale posto nell’universo. In quanto forza motrice del team Classico e principale damage dealer, Wonder Woman Classica offre danni critici aggiuntivi a tutti i suoi compagni di squadra e un’ulteriore possibilità di critico ai compagni Classici contro avversari accecati. È anche dotata di forti capacità di supporto, che potenziano le altre Wonder Woman e gli altri supereroi Classici aumentandone le probabilità di ottenere talenti rari ed epici.

I fan potranno ottenere l’accesso anticipato a Wonder Woman Classica da domani solamente attraverso l’Injustice Pass, una nuova funzionalità lanciata in modalità beta che permetterà di accaparrarsi ricompense nel gioco, tra cui gemme, Sfere e Crediti, completando dei livelli di obiettivi ogni settimana. La prima stagione dell’Injustice Pass si chiamerà Wonder Pass e avrà tre opzioni: Gratis, Premium e Premium+. Le ricompense Premium e Premium+ comprenderanno una Wonder Woman Classica da 1 stella che si potrà portare a 3 stelle nel gioco. I fan che si perdono il Wonder Pass avranno comunque la possibilità di ottenere Wonder Woman Classica durante uno speciale evento Invasione a novembre.

I giocatori potranno anche godersi un’intera gamma di eventi speciali e ricompense a tema Wonder Woman, tra cui:

NOVITÀ – Sfida Versus Wonder Woman Armatura Dorata Leggendaria (21-28 ottobre) : disponibile al livello 7 dell’account. I giocatori devono usare le loro Wonder Woman per abbattere la Legion of Doom, ottenere Schegge Eroe per la Wonder Woman Armatura Dorata Leggendaria e avere la possibilità di vincere il suo equipaggiamento. I nuovi giocatori riceveranno una Wonder Woman Argento in omaggio completando il tutorial, e a tutti i giocatori sarà dato un Pacchetto Iniziale gratuito che comprende Wonder Woman Amazzone d’Argento da 3 stelle, 10 biglietti Sim e 25.000 Crediti.

: disponibile al livello 7 dell’account. I giocatori devono usare le loro Wonder Woman per abbattere la Legion of Doom, ottenere Schegge Eroe per la Wonder Woman Armatura Dorata Leggendaria e avere la possibilità di vincere il suo equipaggiamento. I nuovi giocatori riceveranno una Wonder Woman Argento in omaggio completando il tutorial, e a tutti i giocatori sarà dato un Pacchetto Iniziale gratuito che comprende Wonder Woman Amazzone d’Argento da 3 stelle, 10 biglietti Sim e 25.000 Crediti. RITORNO – La Sfida di Wonder Woman Regina Guerriera (19-26 ottobre) : con tre livelli di difficoltà (normale, eroico e super eroico), i giocatori devono vincere il combattimento contro Wonder Woman per ottenere delle ricompense, tra cui Schegge Eroe di Wonder Woman Regina Guerriera e la possibilità di vincere il suo equipaggiamento.

: con tre livelli di difficoltà (normale, eroico e super eroico), i giocatori devono vincere il combattimento contro Wonder Woman per ottenere delle ricompense, tra cui Schegge Eroe di Wonder Woman Regina Guerriera e la possibilità di vincere il suo equipaggiamento. RITORNO – Arena di Wonder Woman Mitica (19-26 ottobre) : in questa modalità in multigiocatore competitiva, i partecipanti si affrontano per raggiungere il massimo livello, vincendo delle ricompense in base al loro piazzamento in classifica. I fan che raggiungono il livello Leggendario ricevono 360 Schegge Eroe di Wonder Woman Mitica (che sbloccano il personaggio), 600 metalli dell’arena, 1.000 Gemme del Potere e 5.000 Crediti.

: in questa modalità in multigiocatore competitiva, i partecipanti si affrontano per raggiungere il massimo livello, vincendo delle ricompense in base al loro piazzamento in classifica. I fan che raggiungono il livello Leggendario ricevono 360 Schegge Eroe di Wonder Woman Mitica (che sbloccano il personaggio), 600 metalli dell’arena, 1.000 Gemme del Potere e 5.000 Crediti. GRATIS – Regali per i giocatori (21-26 ottobre): per cinque giorni consecutivi, i fan potranno ritirare un regalo ogni 24 ore. Fra questi ci sono la possibilità di ottenere Schegge Eroe gratis per le sei versioni di Wonder Woman presenti nel gioco, compresa Wonder Woman Classica.

L’arrivo di Wonder Woman Classica completa il Team Classico di Injustice 2 Mobile insieme a Batman Classico e Superman Classico, che sono usciti nei rispettivi ottantesimi anniversari con i loro inimitabili stili cel-shading da fumetto. Le abilità di Batman Classico e Superman Classico sono state migliorate, rendendo più forte che mai la sinergia del Team Classico: