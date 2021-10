Oddworld Soulstorm: in arrivo la Enhanced Edition

Quest’oggiMicroidse Oddworld Inhabitants sono liete di annunciare Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, l’action-adventure platform in arrivo per fine Novembre.

Vi ricordiamo che il titolo è ambientato dopo il disastro dei mattatoi, Mullock viene ritrovato in fin di vita e cercando di presidiare fra i glukkon del cartello Magog, allerterà tutti riguardo alla pericolosità della rivoluzione dei mudokon e di Abe, entrambe cause della chiusura della fabbrica. Tuttavia non verrà creduto dagli altri glukkon, poiché penseranno che quella sua è una strategia per ricavare i soldi dall’assicurazione dei danni e di trarne profitto. Sarà grazie a questo che Abe e i suoi 300 mudokon riusciranno a farsi strada nella loro impresa: distruggere il cartello Magog e scoprire il segreto della bibita Soulstorm.

Il titolo per la fine di Novembre 2021 per tutte le console Xbox e PlayStation, e sull’Epic Games Store.

Detto questo andiamo a vedere i contenuti esclusivi!

Chi preordina la nuova versione avrà 2 contenuti esclusivi:

Artbook digitale di 50 Pagine

Traccia musicale originale

La Day One Oddition comprende il gioco in un esclusivo metal case.

La Collector’s Oddition comprende: