Apex Legends: ecco la nuova Leggenda, Ash!

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato Apex Legends Escape, l’ultima evoluzione del pluripremiato sparatutto battle royale popolato da tantissimi eroi e Leggende, che sarà disponibile per i giocatori di tutto il mondo il prossimo 2 novembre. Apex Legends Escape introdurrà una serie di nuovi aggiornamenti che cambieranno il gioco e che scuoteranno la concorrenza degli Apex Games. Preparatevi dunque, e fate molta attenzione, perché si sta per scatenare una tempesta.

Il prossimo importante aggiornamento di Apex Legends introdurrà un volto familiare a tutti i giocatori che diventerà l’ultima Leggenda del gioco: Ash! Più che la semplice sovrintendente delle Arene, e ora, completamente ricostruita, Ash è un simulacro creato dalla donna che una volta era la dottoressa Ashleigh Reid. Una flebile traccia della dottoressa Leigh rimane ancora all’interno di Ash, innescando le sue connessioni con un altro dottore nell’Arena.

Le origini della nuova Leggenda, già mitico personaggio della serie di Titanfall e ben nota alla platea dei fan del titolo di casa Respawn (che si sono rassegnati a non vedere un nuovo capitolo per un bel po’), sono state approfondite in un intrigante trailer di presentazione (che potete vedere in calce alla notizia), nel quale ci viene mostrato come la rispettata scienziata che era la dottoressa Leigh si sia trasformata nella letale e terrificante Ash.

Ulteriori notizie su Apex Legends Escape verranno rivelate nei prossimi giorni prima del lancio ufficiale dell’aggiornamento il 2 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (tramite Origin e Steam).