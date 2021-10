Riders Republic: prova gratuita dal 21 al 27 ottobre!

Ubisoft ha annunciato che Riders Republic, il prossimo multiplayer di sport estremi all’aperto, offrirà una settimana di prova, a tempo limitato, in tutto il mondo dal 21 al 27 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Google Stadia, e PC (via Ubisoft Connect PC ed Epic Games Store).

Durante la settimana di prova di Riders Republic, i giocatori potranno giocare quattro ore di gioco prima del lancio ufficiale, il 28 ottobre. I progressi durante la settimana di prova saranno trasferiti a qualsiasi edizione del gioco, in modo che i giocatori possano riprendere proprio da dove hanno lasciato.

Inoltre, i giocatori saranno invitati a partecipare alla sfida Fuori di Testa: una gara multiplayer che offre ai giocatori la possibilità di vincere dei premi. Per partecipare, i giocatori dovranno prima finire l’onboarding e raggiungere 20 stelle per sbloccare il contest esclusivo multiplayer di ShackDaddy per accedere alla gara di massa. I giocatori che arriveranno tra i primi 10 in una gara di massa saranno inseriti in un’estrazione casuale, dove un giocatore vincerà una bici personalizzata Canyon x Riders Republic e una Gold Edition di Riders Republic. Anche gli altri vincitori riceveranno una Gold Edition.

La settimana di prova, a tempo limitato, includerà tutte e cinque le progressioni di carriera e le modalità multigiocatore:

Gara di Massa: I più folli sono i migliori in queste epiche gare multisport con più di 50 giocatori. Solo durante la settimana di prova, per garantire che tutti i partecipanti alla sfida Fuori di Testa di Riders Republic abbiano la stessa esperienza, il numero di partecipanti sarà limitato a 32 per una migliore uniformità tra le nuove e le attuali generazioni di console / PC, in quanto sarà abilitato il crossplay. Nuove gare appaiono casualmente sulla mappa, così i partecipanti devono tenersi sempre pronti a coprire i punti ciechi, proteggere la loro posizione e rimanere all’erta mentre gareggiano per raggiungere il traguardo. Durante la Settimana di prova, verranno presentate fino a 3 differenti Gare di Massa.

I più folli sono i migliori in queste epiche gare multisport con più di 50 giocatori. Solo durante la settimana di prova, per garantire che tutti i partecipanti alla sfida Fuori di Testa di Riders Republic abbiano la stessa esperienza, il numero di partecipanti sarà limitato a 32 per una migliore uniformità tra le nuove e le attuali generazioni di console / PC, in quanto sarà abilitato il crossplay. Nuove gare appaiono casualmente sulla mappa, così i partecipanti devono tenersi sempre pronti a coprire i punti ciechi, proteggere la loro posizione e rimanere all’erta mentre gareggiano per raggiungere il traguardo. Durante la Settimana di prova, verranno presentate fino a 3 differenti Gare di Massa. Trick Battle: Gareggia in incontri 6v6 e cerca di sfoggiare quanti più trick possibili per guadagnare punti. Vince la squadra con il punteggio più alto.

Gareggia in incontri 6v6 e cerca di sfoggiare quanti più trick possibili per guadagnare punti. Vince la squadra con il punteggio più alto. Tutti contro tutti: Sfida fino a 11 nuovi avversari e mostra loro come si fa, attraverso una lista di eccitanti eventi selezionati.

Sfida fino a 11 nuovi avversari e mostra loro come si fa, attraverso una lista di eccitanti eventi selezionati. Contro: Gioca con un massimo di 5 amici in qualsiasi evento carriera per vedere chi è il migliore.

La Gold Edition comprende il gioco base e il Pass Anno 1, compresi otto kit mistici che permettono al giocatore di modificare il gamplay tramite aggiornamenti costanti delle attrezzature, l’add-on BMX Sport e il contenuto esclusivo aggiunto dopo il lancio. I kit Rocket Bike e Rocket Ski saranno disponibili al lancio.

La Ultimate Edition comprende il gioco base e il Pass Anno 1 oltre che a quattro pacchetti cosmetici esclusivi: il pacchetto Cosmico, Arcobaleno, Neon e Teschio Stiloso. Il giocatore avrà anche 20 biglietti elicottero per raggiungere le vette preferite il più velocemente possibile.

I giocatori che prenotano Riders Republic riceveranno inoltre il Pacchetto Coniglio che comprende un outfit da coniglio e una testa da coniglio blu abbinata alla grafica arcobaleno per lo snowboard.