Disney decide di inserirsi nel mondo degli anime!

Disney + continua a crescere giorno dopo giorno, diversificando ampiamente la sua offerta, grazie anche al numero impressionante di proprietà intellettuale di cui è in possesso. Dai Classici della casa all’MCU, da Star Wars ai prodotti a marchio Fox, la piattaforma di streaming è probabilmente una di quelle con l’offerta più ricca sul mercato. E pare proprio che continui a espandersi.

Dopo il successo della serie anime antologica Star Wars Visions, Disney + ha infatti deciso di gettarsi con coraggio (e una disponibilità di mezzi quasi illimitata) nella lotta al predominio dell’industria degli anime, che vede già impegnati giganti come Netflix e Sony (che è proprietaria di Funimation e Crunchyroll).

A svelare le intenzioni del gigante dell’intrattenimento è stata Deadline, che ha notato come nella lista dei nuovi titoli in lavorazione per Disney +, ci siano ben quattro nuovi anime. Al di là di Twisted Wonderland, adattamento del celebre mobile game del 2020, arriveranno infatti anche Black Rock Shooter Dawn Fall, Yojohan Time Machine Blues e Summer Time Rendering.

Questo importante endorsement della compagnia è stato commentato da Luke Kang, presidente di Disney Asia Pacific:

“[Disney sta] combinando le risorse globali della compagnia con i migliori content creators dell’area asiatica per sviluppare e produrre storie originali su Disney +. Con un servizio di streaming al top del mercato, l’emergere di contenuti di caratura mondiale dall’area asiatico-pacifica e una crescente raffinatezza dei consumatori, crediamo che sia il momento giusto per approfondire la nostra collaborazione con i migliori creatori dell’area per portare uno storytelling senza paragone a una audience globale”

Per quanto riguarda i singoli titoli, si tratta di un roster molto ambizioso e variegato. Black Rock Shooter Dawn Fall è il reboot animato giapponese di Black Rock Shooter, opera che ha già un vasto seguito, e abbondanza di prodotti crossmediali.

Summer Time Rendering è invece l’adattamento di uno dei manga di maggior successo di Shonen Jump +. Per quanto riguarda Yojohan Time Machine Blues invece, basta menzionare il nome di Tomihiko Morimi (The Night is Short, Walk on Girl; Penguin Highway), che si è occupato degli script dello show, e dello studio Science SARU, che realizzerà l’anime, per capire di che qualità sarà il lavoro finale. Infine Twisted Wonderland è l’adattamento di un rythm game per mobile che ha fatto faville, soprattutto sul mercato orientale.