The Seven Deadly Sins: in arrivo grandi notizie dal creatore

Con la recente uscita di The Seven Deadly Sins Cursed by the Light, l’ultimo film della serie, il franchise nato dalla penna di Nakaba Suzuki si è concluso, proiettando i fan nel futuro di Meliodas, Elizabeth e di tutti gli altri Peccati Capitali. Tuttavia, almeno a stando alle ultime notizie emerse sul web, sembra che la saga abbia ancora in serbo qualche sorpresa per gli appassionati.

Nakaba Suzuki stesso ha infatti annunciato che ci sarà una grande rivelazione relativa a The Seven Deadly Sins, e che arriverà davvero molto presto. Sembra infatti che sul numero di novembre di Weekly Shonen Magazine di Kodansha (in uscita il 10 del prossimo mese) arriveranno grandi novità sulla serie di Suzuki, accompagnate anche da alcune straordinarie pagine a colori.

Un’evento davvero da non perdere, che terrà con il fiato sospeso tutti i fan della serie fantasy. Serializzata da Kodansha sulle pagine del Weekly Shonen Magazine tra il 2012 e il 2020, The Seven Deadly Sins è stato raccolto in ben 41 tankobon, e racconta la storia di Meliodas e del suo amore impossibile per Elizabeth, sullo sfondo di un’Inghilterra medievale ricca di poteri magici e di incredibili creature, dove gli esseri leggendari la fanno ancora da padroni.

La serie ha ispirato un adattamento anime (disponibile su Netflix) e due lungometraggi: Prisoners of the Sky e Cursed by the Light. L’annuncio di Suzuki ha letteralmente scatenato i fan, che adesso si stanno chiedendo se l’annuncio possa essere relativo a un sequel dell’opera o se si tratti di qualche altro progetto.