Forza Horizon 5: annunciata la fase Gold

Uno dei titoli più attesi dagli utenti Xbox e PC Windows 10 è sicuramente Forza Horizon 5, racing-game open-world appartenente al franchise di Playground Games, in arrivo il 5 novembre 2021 sulle piattaforme Xbox e PC. Bene, questa data non subirà alcun rinvio, perché il team di sviluppo ha annunciato la fine dello sviluppo e l’approdo del gioco nella sua fase Gold.

A diramare la notizia è stato il responsabile della comunicazione del team, ovvero Alan Walsh, che ha diffuso l’annuncio tramite il suo profilo Twitter:

Di recente è stato diffuso un video che mette a confronto la modalità qualità con quella prestazioni. Quale delle 2 sceglierete?

I feel so incredibly honored to share these words on behalf of everyone who worked on #ForzaHorizon5:

We've Gone Gold! 🏆

I can't wait for you all to experience the game as we gear up to launch. For now, get acquainted with the music of Horizon Mexico: https://t.co/Zuq0fr4yHt pic.twitter.com/QZhJzxuVGP

