NIS America Anteprima, la ricca line-up 2021-2022, da The Caligula Effect 2 a MONARK

NIS America ci ha mostrato il ricco catalogo di uscite che ci accompagnerà per la fine del 2021 e tutto il 2022, e si tratta di una serie di titoli di tutto rispetto, che faranno la gioia di tutti gli amanti dei videogiochi di scuola nipponica.

Gli elementi cardine, come sempre quando si parla dei titoli portati in occidente da NIS, sono una veste grafica in stile anime (o comunque con elementi spiccatamente manga), colonne sonore evocative, spiccate componenti narrative e un certo gusto per l’avventura. Ma vediamo i titoli nel dettaglio.

The Caligula Effect 2: NIS America parte con un bell’antipasto

Il primo titolo a far parte della presentazione di NIS America è The Caligula Effect 2, in uscita in questi giorni: un JRPG piuttosto ispirato dalle tematiche molto interessanti. Vi invitiamo a leggere la nostra recensione del titolo Furyu in arrivo il 22 ottobre su Nintendo Switch e PlayStation 4.

Shadow Corridor: incubo Oni-rico

Cambiamo genere con Shadow Corridor, che sfrutta bene le potenzialità di Nintendo Switch per portarci nel Giappone classico in un gioco horror in prima persona che fa dell’atmosfera opprimente e spettrale il punto di forza. L’avventura vi vedrà confrontarvi con orrori tratti dal folklore tipico del Giappone medievale, tra spettri, oni e demoni di vario tipo, che fiuteranno la vostra presenza all’interno degli ambienti di gioco. Una delle particolarità è la creazione procedurale dei livelli, che renderà le vostre partite sempre diverse e imprevedibili. In arrivo il 26 ottobre.

Labyrinth Legend: be the dungeon master

Se amate gli RPG in pixel art squisitamente retrò, con uno spiccato accento su esplorazione e combattimenti, Labyrinth Legend fa al caso vostro, dato che presenta tutti gli aspetti che un fan del genere può volere, compreso il co-op locale. Infiniti labirinti da esplorare e conquistare, sconfiggendo creature di ogni tipo e boss dai pattern d’attacco complessi, mostri da addomesticare come famigli combattenti e oggetti ed equipaggiamento da migliorare costantemente: Labyrinth Legend – in uscita su Nintendo Switch il 18 gennaio – vi terrà occupati per un bel po’.

MONARK: classico, ma originale al contempo

Uno dei pezzi forti della Line-up è certamente MONARK, nuovo titolo Furyu che ci porta in un’altra accademia densa di misteri e personaggi affascinanti e caratteristici. L’accademia frequentata dai protagonisti è stata inghiottita da una misteriosa nebbia e solo degli improvvisati eroi possono salvare tutti coloro che vi sono intrappolati all’interno.

Interessante il battle system, che ricorda un po’ la serie di Valkyria Chronicles, dato che i combattimenti saranno a turni e gestiti in modo strategico, ma con movimento semi-libero sulla mappa.

Il gioco sarà disponibile dal 22 febbraio su Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 e PC.

The Cruel King and the Great Hero: mettete più fiaba nei vostri jrpg

Forse, il titolo più peculiare della line-up, almeno nelle intenzioni, è The Cruel King and the Great Hero: un jrpg molto classico nelle meccaniche e molto semplice nel gameplay (ma non per questo semplicistico). L’atmosfera spiccatamente fiabesca e scanzonata, così come il character design, la direzione artistica in generale e il gameplay, sembrano quasi spingere il giocatore ad addentrarsi nella storia a cuor leggero, come in un libro per bambini, esplorando un vasto mondo di gioco insieme a un party variegato e molto buffo.

L’arrivo è previsto per l’inizio del 2022, su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Crystar: un gradito ritorno

Un annuncio totalmente nuovo e inaspettato è quello del porting di Crystar (precedentemente uscito su PlayStation 4 e PC) anche su Nintendo Switch, con tutti i DLC usciti già presenti al suo interno. La versione “definitiva” di questo JRPG originariamente uscito nel 2019 ma ancora piuttosto godibile.

Rei e Mirai sono due sorelle che vengono improvvisamente trascinate in un mondo misterioso noto come Purgatory, dove si nascondono mostri ultraterreni. È in questo strano regno che Rei non solo scopre un potere nascosto che le permette di combattere, ma di conseguenza la porta alla rovina poiché perde il controllo e uccide accidentalmente sua sorella Mirai. Sopraffatta dal dolore e dalla disperazione, Rei viene avvicinata dai Demons che le offrono un sinistro contratto: servire come loro carnefice e liberare il Purgatory dai mostri corrotti che li affliggono, e in cambio le concederanno i mezzi per far rivivere sua sorella.

L’arrivo sul mercato della versione Switch è previsto per la primavera 2022.

Yurukill: The Calumniation Games: sperimentazione pura

Il titolo più originale e potenzialmente esplosivo del lotto è Yurukill: The Calumniation Games, bizzarro ibrido tra gioco esplorativo con scelte morali e controinterrogatori ed… uno sparatutto classico a scorrimento verticale. Ci sono molti misteri da risolvere e molte possibilità da vagliare… così come diverse vite in ballo nelle vostre mani. Le scelte (ma anche la qualità dei riflessi nelle sezioni shooter) saranno decisive! Siamo molto curiosi di vedere come e quanto bene funzionerà l’equilibrio tra vari elementi apparentemente così dissonanti tra loro: grazie NIS America per aver creduto in questa produzione sperimentale.

In arrivo su PS4, PS5 e Switch nella primavera del 2022.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 2: due ottime riscoperte

Chiudiamo dunque la presentazione del nuovo catalogo NIS America con la seconda raccolta di Prinny Presents NIS Classics: questa volta, la collection presenta altri due titoli classici, per la prima volta su Nintendo Switch: ZHP: Unlosing Ranger VS Darkdeath Evilman e Makai Kingdom.

Nel primo bisognerà creare l’eroe perfetto, in grado di vincere ogni sfida e salvare ogni situazione; una nuova side-story con protagonista Petta invece aspetta il secondo titolo del lotto, un JRPG classico nell’impostazione e molto godibile.

La raccolta uscirà la prossima primavera su PC e Nintendo Switch: potete leggere la nostra recensione del primo Volume della collana qui.