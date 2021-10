Monster Hunter World Iceborne supera le 20 milioni di unità

Le spedizioni totali in tutto il mondo e le vendite digitali di Monster Hunter: World hanno superato i 20 milioni, comprese le spedizioni di Monster Hunter World: Iceborne Master Edition , ha annunciato Capcom. L’ultimo record, riguardante le vendite digitali e le spedizioni, era di 16 milioni di unità. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Scatena il tuo istinto di cacciatore. Un nuovo mondo ti attende, con mostri più potenti e missioni ancora più impegnative di grado maestro.

Storia

Uno stormo di Legiana fugge in volo dalla Foresta antica. Insospettiti dal loro strano comportamento, i membri della commissione decidono di seguirli e attraversano l’oceano sull’aeronave della Terza flotta. Dopo un viaggio sul mare in burrasca, si trovano di fronte un nuovo continente ricoperto di neve e ghiaccio. La commissione di ricerca si avventura in una nuova area dal clima glaciale, le Distese brinose. Si tratta di un’area del tutto inesplorata, e la priorità della commissione sarà scoprire nuovi mostri e fauna endemica che la popolano.

Ecosistema

Le Distese brinose sono una regione fredda, inospitale presentano varie aree, ricoperte di neve e ghiaccio. A primo impatto può sembrare troppo ostile, ma pullula di forme di vita uniche. Potrete incontrare erbivori con una pelliccia spessa per proteggersi dal freddo. Raccogliete i peperoncini per preparare bevande calde e combattere il freddo.

Caccia

ll rampino artiglio è un’estensione della fionda, che ti permette di aggrapparti ai mostri usando un gancio affilato a forma di artiglio. Quando vi aggrappate a un mostro, avrete a disposizione nuove manovre, come controllare i suoi spostamenti.

Monster Hunter: World è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018 in tutto il mondo, seguito da PC tramite Steam il 3 agosto 2018. Monster Hunter World: Iceborne, è stata lanciata per PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre 2019 e per PC tramite Steam a gennaio 2020.