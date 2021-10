Tokyo Game Show 2021: raggiunte quasi 40 milioni di visualizzazioni

La CESA, ovvero la Computer Entertainment Supplier’s Association of Japan, è l’organizzazione che si è resa responsabile dell’organizzazione dei Tokyo Game Show 2021, i quali si sono tenuti lo scorso mese, più precisamente tra il 30 settembre e il 3 ottobre 2021.

La kermesse ha avuto un successo davvero incredibile. Le aziende che hanno preso parte alla fiera digitale sono state 351, i cui programmi sono stati esposti tramite 46 programmi ufficiali (36 dei quali riferiti agli espositori e 10 all’organizzatori dell’evento).

Durante l’evento online sono state molte le informazioni rivelate per la prima volta, così come si è potuto assistere ad interviste esclusive agli sviluppatori e ai publisher. La programmazione dell’evento è stata distribuita su varie piattaforme, come ad esempio il canale YouTube ufficiale dei Tokyo Game Show 2021, ma anche i canali social come Twitter. Al TGS 2021 è stata dedicata anche una sezione speciale nel negozio digitale di Valve, Steam.

Non solo, molti media hanno preso parte alla diffusione dei programmi del TGS 2021, come IGN (per Europa e America) e DouYu, bilibili, Douyin, Xigua, Toutiao e HUYA per la Cina. I programmi sono stati forniti in giapponese, ma anche in inglese con tanto di traduzione simultanea e sottotitoli, i quali hanno fatto sì che i programmi raggiungessero 39,5 milioni di persone in tutto il mondo.

Durante il periodo del festival, è stata allestita una sala espositiva a Makuhari Messe, dedicata unicamente alla stampa specializzata e agli influencer, in modo tale da prevenire il contagio da Covid-19. Il Tokyo Game Show 2021 si è tenuto onorando il tema “Avremo sempre di che giocare” (“We’ll always have games“), che si rifà al desiderio di creare un luogo d’incontro (seppur digitale) per tutti i giocatori appartenenti ad ogni angolo del globo e ad ogni generazione.

Infine, oltre ad aver venduto prodotti legati al gaming e al TGS 2021, sono stati implementati nuovi prodotti, come il Tokyo Game Show VR 2021, ma anche Tokyo Game FES 2021, prove gratuite online e molto altro ancora. Si è tenuto anche l’Online Experience Tour, dove gli amanti del gaming hanno potuto assistere alla mostra di Makuhari Messe, luogo in cui si terrà l’edizione dei Tokyo Game Show 2022, da giovedì 15 settembre 2022 a domenica 18 settembre 2022.