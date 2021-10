Call of Duty Mobile: la Stagione 9 segna il ritorno di Undead Siege

L’app mobile di successo Call of Duty Mobile di Activision e Tencent Games è giunto alla sua nona Stagione, la quale vedrà un ritorno inaspettato. La Stagione 9, intitolata “Nightmare” spianerà il terreno al ritorno di Undead Siege, una delle modalità più amate dai giocatori. Vediamo in che cosa consiste questa modalità.

Undead Siege di Call of Duty Mobile permetterà ai giocatori di tornare in una mappa Battle Royale piena zeppa di Easter egg da scoprire (tutti a tema Halloween!), nuove storie da vivere e orde di zombie a cui sopravvivere. Undead Siege si svolgerà sulla mappa Isolated BR, su cui apparirà un numero casuale ma sempre maggiore di zombie, i quali si riprodurranno dinamicamente, sia in modalità casuale che in modalità difficile.

Nella Stagione 9 sarà disponibile una nuova estrazione che presenterà Billy the Puppet, il burattino reso celebre dal franchise SAW della Lionsgate e della Twisted Pictures, insieme ad altri orripilanti oggetti, sempre a tema SAW. Oltre a ciò, anche la nuova mappa “Halloween Standoff” ritornerà con la sua spettrale ambientazione, nonché Hovec Sawmill (di Modern Warfare), la quale farà il suo debutto in Call of Duty Mobile.

In aggiunta, gli utenti avranno la possibilità di guadagnare 50 nuovi livelli ricompensa del Battle Pass. La Stagione 9 arriverà con una serie di nuovi contenuti gratuiti e premium, tra cui nuovi personaggi come Nikto, Scarecrow e Artery, Nosferatu, una nuova arma, Swordfish, un nuovo Scorestreak, Progetti Armi, Titoli, Ciondoli, COD Point, e molto altro ancora.

Nella nuova modalità multiplayer “Drop Zone“, introdotta la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 3, le squadre combatteranno per il dominio su una drop zone designata che durante la partita continuerà a cambiare. Drop Zone sarà disponibile al lancio nella Stagione 9. I giocatori, infine, andranno porta a porta a fare dolcetto o scherzetto con i loro amici e i PNG. In caso di “scherzetto”, un giocatore dovrà completare un compito per ricevere caramelle (XP dell’evento). In caso contrario, gli utenti riceveranno subito le caramelle. Gli XP dell’evento potranno essere riscattati per ricompense specifiche.

Di seguito troverete il trailer ufficiale della Stagione 9 di Call of Duty Mobile, in arrivo a partire dalle ore 02:00 di giovedì 21 settembre 2021. Per approfondire il contenuto della nuova stagione, potrete eventualmente visitare il sito web ufficiale di COD qui.