Super Smash Bros.Ultimate: Sora è finalmente disponibile con la patch 13.0.0

La versione 13.0.0 è arrivata in Super Smash Bros.Ultimate come ultimo importante aggiornamento del gioco. Trovate le note complete sulla patch, comprese le modifiche ai combattenti, qui.

Lo scopo principale dell’aggiornamento di oggi è aggiungere Sora come ultimo combattente DLC in Super Smash Bros. Ultimate. Il personaggio include anche il livello Hollow Bastion, nuove tracce musicali e spiriti da combattere. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Nuovi personaggi e livelli si uniscono all’intero elenco legacy

Le icone di gioco si scontrano nella rissa definitiva a cui puoi giocare sempre e ovunque! Smash rivaleggia fuori dal palco quando i nuovi personaggi Simon Belmont e King K. Rool si uniscono a Inkling, Ridley e a tutti i combattenti nella storia di Super Smash Bros.Ultimate. Goditi velocità e combattimenti potenziati in nuove fasi basate sulla serie Castlevania, Super Mario Odyssey e altro ancora.

Hai problemi a scegliere uno stadio? Quindi seleziona l’opzione Stage Morph per trasformare uno stage in un altro mentre combatti, prima una serie! Inoltre, i nuovi combattenti dell’eco Dark Samus, Richter Belmont e Chrom si uniscono alla battaglia. Che tu giochi in locale o online, assapora il combattimento più veloce, i nuovi attacchi e le nuove opzioni difensive, come uno scudo perfetto. Ascolta 900 composizioni musicali diverse e gioca 1 contro 1 con un amico, affronta 4 giocatori in un tutti contro tutti, lanciati fino a battaglie a 8 giocatori e altro ancora. Sentiti libero di tirare fuori i tuoi controller GameCube – ti aspettano leggendarie gare da divano – o gioca insieme sempre e ovunque.

Super Smash Bros.Ultimate è disponibile su Nintendo Switch.