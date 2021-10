Dying Light classificato dall’ESRB per PS5 e Xbox Series

A meno che non arrivi un altro ritardo, Dying Light 2 Stay Human sarà uno dei titoli che, speriamo, possa caratterizzare un 2022 pieno di uscite interessanti. Techland, in concomitanza con lo sviluppo del sequel, ha fornito un grande supporto all’opera originale (uscita nel 2015).

Di recente, infatti, è stato confermato che la software house stesse lavorando senza sosta allo sviluppo di una patch next-gen per il primo Dying Light, rendendolo quindi giocabile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Un’ulteriore conferma del progetto, arriverebbe dall’elenco dei giochi classificati dall’ESRB, che lo classifica come produzione PS5 e Xbox Series.

Le piattaforme di nuova generazione di Sony e Microsoft, appaiono di fianco alla versione già annunciata per Nintendo Switch (Platinum Edition), in arrivo proprio oggi, 19 ottobre 2021. Questo potrebbe significare che, in fin dei conti, Techland starebbe dedicandosi ad un lavoro più impegnativo rispetto a quello richiesto per lo sviluppo di una semplice patch. Forse la software house è impegnata nello sviluppo di una versione nativa per le console next-gen?

Dying Light è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e, da oggi, anche su Nintendo Switch. Il sequel del survival-horror, ovvero Dying Light 2 Stay Human, invece, arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC il giorno 4 febbraio 2022.