Steam Deck: Valve riesamina il sistema di valutazione della compatibilità dei giochi

Man mano che ci avviciniamo sempre di più all’uscita di Steam Deck, la console (o meglio definibile come PC portatile) di Valve che è stata annunciata l’estate scorsa, aumenta la quantità di informazioni che l’azienda di Steam vuole farci conoscere. Ebbene, i nuovi dettagli condivisi da Valve sulla nuova console riguardano il sistema di valutazione della compatibilità dei giochi.

Valve, infatti, ha appena annunciato di aver intenzione di riesaminare l’intero catalogo di Steam, in modo da dare vita ad un nuovo sistema di classificazione e valutazione della compatibilità dei giochi del negozio digitale con Steam Deck. In pratica, tutti i giochi del negozio, rientreranno a far parte di una delle seguenti quattro categorie: Verificato, Riproducibile, Non supportato e Sconosciuto.

Questa classificazione offrirà agli utenti di Steam Deck un semplice ed immediato mezzo di verifica della compatibilità con il proprio sistema. Si pensa che i giochi “Verificati“, contraddistinti da una spunta racchiusa in un cerchio verde, saranno quelli già pronti all’uso, la cui compatibilità con la console è assolutamente certa e, appunto, verificata. I titoli in possesso della spunta, sono stati esaminati con successo in tutte le loro caratteristiche: input, display, supporto di sistema e continuità. I giochi verificati supporteranno la risoluzione predefinita di Steam (1280×720 o 1280×800), avranno delle buone impostazioni presenti di default e un buon grado di leggibilità. Forniranno, inoltre, il supporto completo per il controller.

I titoli “Riproducibili“, invece, saranno contrassegnati da una “i” minuscola racchiusa in un cerchio giallo. I titoli riproducibili potranno richiedere qualche modifica manuale dai giocatori per poter essere utilizzati: ad esempio i giocatori potrebbero dover usare il touchscreen per navigare nel launcher o, se necessario, dovranno configurare manualmente il controller. I giochi “Non Supportati” sono quelli attualmente non funzionanti su Steam Deck, come quelli che richiedono l’utilizzo del VR. Quelli “Sconosciuti“, infine, sono quei giochi che, semplicemente, non sono ancora stati testati sulla console.

Ricordiamo a tutti che i pre-ordini di Steam Deck sono attualmente aperti e che le spedizioni del prodotto inizieranno a partire da dicembre 2021.