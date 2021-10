Genshin Impact: nuove informazioni su Chasm e Yunjin, rumor

Genshin Impact è attualmente alla versione 2.2, che ha aggiunto una nuova isola da esplorare. Il nuovo personaggio . L’aggiornamento di ottobre aggiunge Thoma come personaggio giocabile e saranno presenti i re-run di Childe e Hu Tao. Sono stati aggiunti due nuovi boss: il Thundercraven Rifthound e il Rockfund Rifthound Whelp. Con la versione 2.2 arrivano anche nuovi aggiornamenti per il Serenitea Pot. Nel gioco verranno introdotti due nuovi Hangouts Events uno con Thoma e uno con Sayu. Il gioco è ancora più popolare con due nuovi personaggi confermati ufficialmente per la versione 2.3 Arataki Itto e Gorou. Gli ultimi leak, riguardanti il prossimo aggiornamento, hanno rivelato la loro data di uscita ed è trapelata anche una replica di Albedo. Il Closed Beta Test ver. 2.3 ha rivelato anche nuove informazioni sulla prossima regione Sumeru e sul suo Archon.

L’ultimo leak di Genshin Impact proviene da uno dei rinomati leaker della community, Tangzhu_Tz e non solo ci fornisce alcune informazioni sul personaggio di Yunjin in arrivo nel gioco, ma anche sulla trama. Il leak afferma che Yunjin arriverà con l’aggiornamento 2.4. Inoltre, riguardo alla rarità era previsto come un personaggio a 5 stelle mentre all’elemento della Vision, ci sono teorie contrastanti al riguardo. Alcune che affermano che si tratta di un combattente Geo polearm mentre altri ipotizzano che sia un supporto Anemo. Detto questo, la rarità e l’elemento potrebbero cambiare nella versione finale, quindi è ancora troppo presto per parlare di queste cose. In secondo luogo, il tweet afferma che la trama della versione 2.4 sarà ambientata a Liyue. L’aggiornamento porterà finalmente la regione di Chasm.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.